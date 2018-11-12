Смольный демонтировал салон цветов «Фантазия» на Лиговском проспекте

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) 12 ноября снес стеклянный павильон сети магазинов цветов «Фантазия» на Лиговском проспекте у дома 130. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, двухэтажная постройка с бетонным фундаментом площадью 139 кв. м. работала без договора с городом. Договор аренды, заключенный с ООО «Прага», истек еще в 2010 году.

Просьбу добровольно освободить участок предприниматели проигнорировали. Теперь им придется оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и возместить городу расходы на демонтаж.

Также в ходе рейда сотрудники ККИ выявили незаконную летнюю веранду ресторана «Мики» на Октябрьской набережной. Как напомнили в комитете, по закону такие террасы могут работать до 30 сентября, а после этой даты становятся вне закона. Владелец ресторана ООО «Империя», судя по всему, решил продлить лето и расширить площадь своего ресторана на дополнительные 100 кв. м. Ему также предстоит оплатить штраф и расходы на демонтаж.