На Матроса Железняка пенсионер попал под колёса автомобиля ГИБДД. Машину вынесло на железнодорожные пути

Авария с участием дорожно-патрульной службы произошла в Приморском районе Петербурга 12 ноября. Разминуться с машиной ГИБДД не смог пожилой мужчина, переходивший дорогу не по «зебре».

Как сообщили «Фонтанке» читатели, ведомственную «Ладу Приору», перегородившую железнодорожные пути на Чёрной речке, увидели около половины шестого вечера. Других участников ДТП поблизости не наблюдалось.

«Автомобиль перелетел через газон на пути. Вокруг ходит толпа сотрудников и фотографирует», – рассказал очевидец, насчитавший «машин десять с мигалками».

По информации нашего издания, авария произошла в пять вечера. Рядом с домом №15 по улице Матроса Железняка «Лада» наехала на 70-летнего пешехода. Мужчина получил травмы лёгкой степени тяжести.

Все обстоятельства случившегося выясняет полиция. Пока не понятно, кто виноват, поскольку авария произошла вне зоны пешеходного перехода.