Сын писателя Александра Солженицына возглавит энергетический бизнес миллиардера Андрея Мельниченко

Бывший старший партнер консалтинговой компании McKinsey, сын писателя Александра Солженицына Степан будет руководить энергетическим бизнесом предпринимателя Андрея Мельниченко. Об этом 12 ноября пишет РБК.

В McKinsey Солженицын отвечал за консалтинг компаний энергетического сектора в России и СНГ. Источники РБК в McKinsey назвали смену работы специалиста «органическим переходом». «Часто бывает, что консультант переходит на работу в компанию, которую консультировал», — заявил собеседник издания. Сам Солженицын от комментариев отказался.

Степан Солженицын работал в McKinsey с 2004 года. С 1998-го там же трудится его брат Ермолай — он возглавляет экспертную группу по горно-металлургической отрасли в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь же Степан станет руководителем Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко.