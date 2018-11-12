В Петербурге хотят в три раза увеличить конкурсные премии народным дружинам и правоохранителям. Лучший участковый может получить 150 тысяч рублей

Петербургские участковые уполномоченные полиции, народные дружинники и инспекторы по делам несовершеннолетних с 2019 года могут рассчитывать на повышенные премии на профессиональных конкурсах.

Как говорится в проекте постановления, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, с нового года в конкурсе «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» может измениться размер 18 присуждаемых премий. За первое место будут давать 150 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч), за второе — 125 тысяч рублей (сейчас 30), за третье — 100 тысяч рублей (сейчас 20 тысяч). И 15 поощрительных призов по 30 тысяч (сейчас по 5 тысяч).

В конкурсе «Лучшая народная дружина в Санкт-Петербурге» за первое место призовые составят 300 тысяч (сейчас 100) за первое место, 250 тысяч (сейчас 70) за второе и 150 тысяч (сейчас 50) за третье.

Увеличится и размер 18 премий в конкурсе «Лучший народный дружинник»: 35 тысяч первое место (сейчас 15), 30 тысяч (10 тысяч) за второе и 25 тысяч (8 тысяч) за третье. Подрастут и 15 поощрительных премий — будут по 20 тысяч рублей каждая (сейчас по 3 тысячи).

Победители конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции в Санкт-Петербурге» могут рассчитывать на 150 тысяч рублей (сейчас 90 тысяч) за первое место, 125 тысяч за второе (65 тысяч) и 100 тысяч за первое (сейчас 45 тысяч). А также на 15 поощрительных премий по 30 тысяч каждая (сейчас 10) победителям районных этапов.

Как говорится в пояснительной записке, проект документа подготовлен комитетом по вопросам законности и направлен «на повышение эффективности работы и авторитета участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-Петербурга, а также повышение общественной значимости народных дружин Санкт-Петербурга и привлечение граждан к участию в охране общественного порядка в городе».

Действующие размеры премий были установлены еще в 2007 – 2012 годах, «при этом уровень инфляции, рассчитываемый на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой государственной статистики, ежегодно растет».

Принятие проекта потребует дополнительного финансирования из бюджета Петербурга на общую сумму 1,9 млн рублей ежегодно начиная с 2019 года. Экспертиза документа должна завершиться 23 ноября.