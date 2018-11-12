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Общество
12.11.2018 18:51
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«Полковник был серой мышью Путина». СМИ описали безрадостную жизнь российского агента в Австрии

Полковник австрийской армии в отставке, который признался в том, что работал российским агентом, жил крайне скромно. Об этом 12 ноября пишет Kronen Zeitung со ссылкой на следствие.

По предварительной информации, за годы работы на Россию экс-полковник заработал 300 тысяч евро. Его бывшие коллеги говорят, что у агента «не было ни друзей, ни приятелей, ничего личного». Он не интересовался дорогими хобби, и «Ferrari у его дома не стояла», – рассказал источник издания.

«Полковник был серой мышью Путина. Но, возможно, мы еще найдем что-нибудь интересное — в тихом омуте, как известно, черти водятся», — заявил следователь, ведущий это дело.

Напомним, 9 ноября в СМИ появилась информация о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря. 

По данным австрийских СМИ, полковник был завербован еще в 1988 году в Тегеране. Он якобы обеспечивал российскую разведку сведениями об австрийских ВВС и артиллерийских системах — в частности, самоходных гаубицах М109 американского производства. А информация о поведении высокопоставленных военных могла использоваться для вербовки новых агентов. Отметим, 11 ноября австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии еще одного российского шпиона в Федеральном ведомстве по защите Конституции и борьбе с терроризмом.  

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