Израиль ответил на массовый ракетный обстрел ударами по сектору Газа

Израиль наносит авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа. Как говорится 12 ноября в сообщении Армии обороны Израиля (IDF), военную операцию начали в ответ на массовый ракетный обстрел.

По данным IDF, боевики запустили в сторону Израиля десятки ракет. Армия обороны страны опубликовала видео обстрела.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l