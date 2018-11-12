Совладелец «Юлмарта» заплатит за свободу 25 млн рублей. Суд отпустил Дмитрия Костыгина под залог

Смольнинский районный суд не продлил домашний арест совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и назначил ему меру пресечения в виде залога в 25 млн рублей. «Судья учла примерное поведение предпринимателя и отметила, что доводы обвинения, которые обосновывали необходимость домашнего ареста, уже не актуальны», – сообщил 12 ноября «Фонтанке» представитель предпринимателя.

«Суд отказал прокуратуре Петербурга в продлении срока домашнего ареста Костыгину. Мотивировал тремя доводами: прокуратура не обосновала особую сложность уголовного дела, хотя этого требует ст. 109 УПК РФ при продлении срока домашнего ареста свыше 6 месяцев. Второе — за время нахождения Костыгина под домашним арестом доверителем не была нарушена избранная мера пресечения и установленные судом ограничения. И последнее — самое важное. Суд обратил внимание, что в течение двух месяцев, когда мера пресечения в виде домашнего ареста была отменена, Дмитрий не скрылся и не оказывал давления на свидетелей. Поэтому суд избрал меру пресечения — залог», – заявил «Фонтанке» партнер Pen&Paper Алексей Добрынин, адвокат Костыгина.

Залог в 25 млн рублей внесет кондитерское объединение «Любимый край», акционером которого также является Костыгин.

До этого предприниматель почти год находился под домашним арестом. Поводом для возбуждения уголовного дела стал заем на 1 млрд рублей, взятый у Сбербанка на развитие «Юлмарта». Сама компания три года находится в состоянии корпоративного конфликта. В отношении одной из дочек «Юлмарта» запущено конкурсное производство, еще в трех введена процедура наблюдения.

По словам представителя Дмитрия Костыгина, освободившись из-под домашнего ареста, предприниматель приложит все силы для разрешения конфликтной ситуации в «Юлмарте», в том числе и в вопросах взаимоотношения компании с кредиторами. «Мы надеемся, что такую позицию займут все акционеры интернет-ретейлера, в том числе Михаил Васинкевич и его руководители из А1», – отметил представитель предпринимателя.