Памфилова просит председателя петербургского ЗакСа не возвращать досрочное голосование на муниципальных выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддержала оппозиционных депутатов петербургского парламента и обратилась к спикеру Вячеславу Макарову с просьбой учесть их доводы при рассмотрении вопроса о досрочном голосовании на муниципальных выборах. Ответы Памфиловой 12 ноября опубликовали представители «Яблока» и «Справедливой России».

Как говорят парламентарии, в ЦИКе подчеркнули, что в настоящий момент досрочное голосование на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге не предусмотрено. Тем не менее, отказ от его возврата «будет способствовать минимизации негативного опыта, отмечавшегося ранее».

«ЦИК России разделяет Вашу позицию по данному вопросу. Ваше обращение направлено председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарову с просьбой рассмотреть содержащиеся в нем аргументы при рассмотрении предложений об изменении законодательства», – говорится в ответе Памфиловой.

Напомним, что о возможном возвращении досрочного голосования на муниципальных выборах говорил «Фонтанке» глава Горизбиркома Виктор Миненко. Также спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил журналистам, что петербургским депутатам предстоит принять решение — возвращать или нет данный механизм. В связи с указанными заявлениями оппозиционные парламентские партии обратились к ЦИКу и Горизбиркому с просьбой не возвращать механизм «досрочки», напомнив, что в 2014 году он привел к тому, что на участки бесконтрольно и массово за несколько дней до выборов сгоняли бюджетников.

Ранее стало известно, что в Смольном подготовили законопроект о губернаторских выборах. В нем досрочное голосование отменяется.