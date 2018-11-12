Суд постановил заблокировать сайты «Кэшбери» в России. Ущерб от финансовой пирамиды достигает 3 млрд рублей

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил заблокировать сайты группы «Кэшбери» на территории России. Её руководитель Артур Варданян 1 ноября заявил о закрытии компании.

Как сообщает 12 ноября RNS со ссылкой на пресс-службу суда, решение было принято по иску прокуратуры Кировского района города. В результате блокировке на территории страны подвергнутся сайты кэшбери.рф и cashbery.com. По состоянию на 17:00 они продолжали открываться.

Компания «Кэшбери» называла себя финансово-инвестиционным холдингом и обещала клиентам умопомрачительную доходность – до 600% годовых физлицам и до 228,5% для малого и среднего бизнеса, декларируя, что занимается кредитованием. Но Центробанк в октябре нашел у неё «явные признаки» классической финансовой пирамиды и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. Возможный ущерб оценивается в 3 млрд рублей, а число вкладчиков в десятки тысяч.

Как писала «Фонтанка», потерявшие всё клиенты уверены, что им улыбнется удача в новой компании Варданяна, которую он пообещал создать через 100 дней. Поэтому они убеждают друг друга не писать заявления в полицию, чтобы основателя преждевременно «не посадили».