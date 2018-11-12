«Избили и трижды уволили». Капитан ФСИН пожаловалась Бастрыкину на начальство

Капитан внутренней службы ФСИН из Челябинска в видеообращении рассказала, как подверглась насилию на работе. Разобраться с распустившим руки начальством колонии женщина просит главу Следственного комитета.

Как сообщает ассоциация адвокатов России «За права Человека» 12 ноября, начальник караула исправительной колонии № 5 Екатерина Шакурова была избита своим непосредственным начальником и его руководителем. Происходящее в кабинете она записала на диктофон мобильного телефона и обратилась в правоохранительные органы.

По её словам, уголовное дело возбудили по статье «Побои», а потом прекратили за отсутствием состава преступления. Женщину дважды увольняли, а потом восстанавливали на службе. Каждое возвращение сопровождалось рукоприкладством, утверждает Шакурова, которая сейчас в третий раз пытается восстановиться на службе.

«Один из тех, кто участвовал в моём избиении, недавно ушёл на пенсию, а второй продолжает нести службу с оружием. Насколько мне известно, его собираются повышать», – говорит она в ролике, адресованном председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко. Шакурова просит привлечь виновных к ответственности и разобраться с ситуацией.

О безнаказанности офицеров ФСИН Шакурова рассказывает уже не первый год. В Сети опубликованы петиция о коррупции в региональном ведомстве и письмо в передачу «Пусть говорят» за её подписью. Взыскать компенсацию морального вреда женщина пыталась через суд.

«31 декабря 2014 года с 9 до 10 часов Новоселов Н. С. (заместитель начальника отдела охраны ФКУ ИК-5) в одном из кабинетов здания ФКУ ИК-5, в ходе возникшего между сторонами конфликта нанес истцу (начальнику караула отдела охраны) неумышленный удар в затылочную область головы, от чего истец ударилась об угол шкафа», – сказано в решении Курчатовского суда Челябинска.

Сотрясение мозга и ушиб головы признали лёгкими повреждениями, финансовые претензии Шакуровой сократили до 20 тысяч рублей. Деньги, как утверждает сама пострадавшая в письме к «Пусть говорят», Новоселов выплатил.

В ГУ ФСИН отрицают обвинения. Там сообщили радиостанции «Говорит Москва», что Шакурова работала в колонии с 2006 по 2016 год. Якобы в мае 2015-го ее уволили из-за «неисполнения должностных обязанностей начальника караула». Она восстановилась на службе по суду, но в 2016-м ее уволили уже в связи с истечением контракта. Жалобы Шакуровой на избиения не соответствуют действительности, заявили во ФСИН (несмотря на то, что решения судов свидетельствуют об обратном).