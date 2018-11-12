"Дальпитерстрой" попросил Беглова разобраться с выкупом детского сада в Шушарах

Представители ООО "СК Дальпитерстрой" обратились к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой выкупить у компании уже построенный детский сад в Шушарах. Как сообщают в пресс-службе компании 12 ноября, на сегодняшний день два объекта меньшей площади в Вилеровском переулке и на Вишерской улице город в лице КИО обещает выкупить в декабре этого года, а уже готовое помещение садика на Старорусском проспекте власти предложили выкупить в рассрочку на 5 лет.

«Это вызывает вопросы хотя бы уже потому, что закон о городском бюджете утверждается на 3 года», – сообщают в компании.

В ответ на это предложение девелопер направил письмо врио губернатора Александру Беглову с просьбой разобраться в ситуации.

В сентябре этого года «Дальпитерстрой» ввел в эксплуатацию детский сад в Шушарах на 260 мест. Как сообщают в пресс-службе компании, согласие на предложение о выкупе администрация дала еще осенью 2017 года, позже "Дальпитерстрой" подготовил необходимый комплект документов и обратился в КИО с просьбой включить объекты в перечень для выкупа. Просьбу удовлетворили лишь в сентябре 2018 года – уже после того, как застройщик за свой счет сделал ремонт и провел необходимые коммуникации. Все расходы по эксплуатации также лежат на компании.

Как уточняют в «Дальпитерстрое», ситуация осложняется другими обязательствами по возведению соцобъектов в Ленсоветовском и в Шушарах. Из-за нехватки средств график их строительства отстает. По словам руководства компании, средства на эти объекты планировалось взять как раз из "выкупных" денег.

Напомним: Шушары – поселок в черте города, где очень бурно развивается строительство жилья. Но инфраструктура отстает: жители жалуются и на плохую транспортную доступность, и на нехватку школ и детсадов, поликлиник и даже отдела полиции. Свое недовольство, призывая власти города активизировать работу в исправлении ситуации, они выражали на массовых акциях. Последняя – митинг за строительство детсадов и школ - прошел в конце мая этого года.