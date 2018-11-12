18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 67.52р
76.09р
21:42 12.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес
12.11.2018 17:39
Печать

Кассационный суд оставил «Метрострой» поручителем по кредиту на 750 млн рублей

«Метрострой» останется поручителем по кредиту АО «Компакт» на 750 млн рублей. В июле 2018 года в ходе апелляции директору «Метростроя» Николаю Александрову удалось признать договор поручительства недействительным, но 12 ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассации отменил решение предыдущей инстанции.

В 2013 году «Метрострой» поручился по займу в 750 млн рублей, который аффилированная с ним компания «Компакт» взяла в Связь-банке и не вернула, а летом 2015-го финансовое учреждение отправило в «Метрострой» информацию о том, что компания «Компакт» не выполняет свои обязательства по кредиту. Руководство «Метростроя» сообщило, что впервые слышит о своем поручительстве, и в суде попыталось доказать, что договор нельзя считать действительным. При этом руководителем «Компакта» и тогда, и сейчас является Клименти Касрадзе, долгое время являвшийся председателем совета директоров «Метростроя» и его миноритарным совладельцем. 

Одним из доводов менеджмента «Метростроя» стал тот факт, что согласие собрания акционеров на поручительство получено не было, а значит, и договор следует признать недействительным. Связь-банк отвечал тем, что под соглашением стоит подпись Николая Александрова, который тогда занимал должность замдиректора предприятия по экономическим вопросам. Сам Александров ответил так: он поставил подпись на договоре не в 2013 году, когда оформлялся кредит, а в 2015-м, когда впервые увидел этот документ, чтобы зафиксировать факт ознакомления с ним. При этом первоначально Александров и вовсе заявил, что не знает, его это подпись или нет. 

Сначала суд внял доводам руководства «Метростроя» и признал договор поручительства недействительным, но Связь-банк, дойдя до кассации, все-таки настоял на своем — строителей подземки признали поручителями по кредиту компании «Компакт». 

Однако руководство «Метростроя» не успокоилось и заказало экспертизу подписи на предмет того, как давно она была сделана. Выводы экспертизы идеально попали под позицию компании: подпись была сделана не менее двух и не более трех лет назад. В итоге в июле 2018 года 13-й Арбитражный суд Петербурга пересмотрел решение предыдущих судебных инстанций. Однако уже в ноябре Михаилу Ростовцеву — адвокату, защищающему интересы Связь-банка, – удалось убедить коллегию окружного суда в том, что решение последней апелляционной инстанции нужно отменить. Чтобы оспорить решение кассации, семье Александровых придется обратиться в Верховный суд РФ. 

По данным СПАРК, у АО «Компакт» в 2017 году согласно отчетности дела шли не очень хорошо – выручка компании составила 26 млн рублей, а убыток — 168 млн рублей. При этом в 2016 году «Компакту» удалось выручить более 2 млрд рублей. В 2018 году к компании было подано 18 исков (из которых два — о банкротстве) с общей суммой требований более 1,1 млрд рублей. Один из исков о банкротстве суд принял и рассматривает в первой инстанции.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».