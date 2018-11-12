Кассационный суд оставил «Метрострой» поручителем по кредиту на 750 млн рублей

«Метрострой» останется поручителем по кредиту АО «Компакт» на 750 млн рублей. В июле 2018 года в ходе апелляции директору «Метростроя» Николаю Александрову удалось признать договор поручительства недействительным, но 12 ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа в кассации отменил решение предыдущей инстанции.

В 2013 году «Метрострой» поручился по займу в 750 млн рублей, который аффилированная с ним компания «Компакт» взяла в Связь-банке и не вернула, а летом 2015-го финансовое учреждение отправило в «Метрострой» информацию о том, что компания «Компакт» не выполняет свои обязательства по кредиту. Руководство «Метростроя» сообщило, что впервые слышит о своем поручительстве, и в суде попыталось доказать, что договор нельзя считать действительным. При этом руководителем «Компакта» и тогда, и сейчас является Клименти Касрадзе, долгое время являвшийся председателем совета директоров «Метростроя» и его миноритарным совладельцем.

Одним из доводов менеджмента «Метростроя» стал тот факт, что согласие собрания акционеров на поручительство получено не было, а значит, и договор следует признать недействительным. Связь-банк отвечал тем, что под соглашением стоит подпись Николая Александрова, который тогда занимал должность замдиректора предприятия по экономическим вопросам. Сам Александров ответил так: он поставил подпись на договоре не в 2013 году, когда оформлялся кредит, а в 2015-м, когда впервые увидел этот документ, чтобы зафиксировать факт ознакомления с ним. При этом первоначально Александров и вовсе заявил, что не знает, его это подпись или нет.

Сначала суд внял доводам руководства «Метростроя» и признал договор поручительства недействительным, но Связь-банк, дойдя до кассации, все-таки настоял на своем — строителей подземки признали поручителями по кредиту компании «Компакт».

Однако руководство «Метростроя» не успокоилось и заказало экспертизу подписи на предмет того, как давно она была сделана. Выводы экспертизы идеально попали под позицию компании: подпись была сделана не менее двух и не более трех лет назад. В итоге в июле 2018 года 13-й Арбитражный суд Петербурга пересмотрел решение предыдущих судебных инстанций. Однако уже в ноябре Михаилу Ростовцеву — адвокату, защищающему интересы Связь-банка, – удалось убедить коллегию окружного суда в том, что решение последней апелляционной инстанции нужно отменить. Чтобы оспорить решение кассации, семье Александровых придется обратиться в Верховный суд РФ.

По данным СПАРК, у АО «Компакт» в 2017 году согласно отчетности дела шли не очень хорошо – выручка компании составила 26 млн рублей, а убыток — 168 млн рублей. При этом в 2016 году «Компакту» удалось выручить более 2 млрд рублей. В 2018 году к компании было подано 18 исков (из которых два — о банкротстве) с общей суммой требований более 1,1 млрд рублей. Один из исков о банкротстве суд принял и рассматривает в первой инстанции.