«Светлый мир» откладывается. «Промсвязьбанк» не отозвал банкротный иск к Seven Suns Development

Seven Suns не помирился с «Промсвязьбанком», суд по банкротному иску отложили на декабрь. Будут ли простаивать "золотые" земли в "Дюнах"?

проектная документация/mir-vnutri.ru

Суд во второй раз отложил рассмотрение банкротного иска «Промсвязьбанка» на 2,7 млрд рублей к «дочке» застройщика Seven Suns Development – компании «Басфор», которая реализует проект «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке. Девелопер заявлял о готовности заключить мировое соглашение. Банк ждал, когда должник предложит достаточное обеспечение для реструктуризации долга. В случае, если стороны не договорятся, покупателям недвижимости могут предложить встать в общую очередь кредиторов.

В июле Арбитражный суд зарегистрировал иск «Промсвязьбанка», который требовал признать банкротом дочернюю компанию Seven Suns Development – ООО «Басфор». Сумма – около 2,7 млрд рублей.

Единственным владельцем «Басфора», согласно базе данных СПАРК, является ООО «Севен Санс Девелопмент Северо-Запад». Застройщик реализует на берегу Финского залива в Сестрорецке на территории бывшего пансионата «Дюны» проект комплекса апартаментов «Светлый мир «Внутри» высотностью от 1 до 6 этажей. Комплекс располагается на 17,5 га.

Землю компания в 2011 году купила в кредит у «Промсвязьбанка». По условиям договора, участок площадью 17,5 га вместе со всеми недостроенными объектами выступает в качестве залога. Рассчитываться девелопер должен был траншами. Но после перехода ПСБ под контроль государства «Басфор» получил банкротный иск.

В банке требование признать компанию несостоятельной объяснили тем, что еще в сентябре прошлого года «Басфор» допустил просрочку платежа. Судебное заседание откладывают уже во второй раз, теперь – на декабрь.

«Заседание было перенесено по обоюдному решению сторон. Перенос связан, в том числе, с необходимостью проведения консультаций между сторонами процесса. Также дополнительное время потребуется на оформление необходимых документов», – прокомментировал итоги судебного заседания директор по продажам Seven Suns Development Алексей Бушуев.

Когда стало известно об иске, представители застройщика сообщали, что новое руководство банка проигнорировало некие договоренности, которые существовали при предыдущих собственниках. А иск назвали следствием «неразберихи» в финансовом учреждении.

Как стало известно, «Фонтанке», договоренность, о которой шла речь, была неформальной и «завязанной» на предыдущих основных владельцах «Промсвязьбанка».

Напомним, в конце прошлого года Центробанк отправил ПСБ на санацию. В частности, решение об оздоровлении регулятор принял на фоне активного кредитования основных собственников – братьев-миллиардеров Дмитрия и Алексея Ананьевых. После этого доля мажоритарных акционеров размылась, а банк перешел под контроль государства.

По информации сотрудников Seven Suns Development, по негласному уговору с предыдущими собственниками финансовой организации застройщик должен был начать выплачивать кредит за землю после того, как проект «выйдет в ноль». То есть когда прибыль от продаж сравнялась бы с затратами на строительство.

С момента просрочки до подачи иска прошло достаточно времени, чтобы стороны предприняли попытку договориться, не доводя дело до банкротного иска, который не мог не насторожить клиентов и потенциальных покупателей компании. Однако о попытках урегулировать ситуацию вне стен суда не сообщала ни одна из сторон.

В Seven Suns Development утверждали, что стороны планировали подписать мировое соглашение 12 ноября. Сотрудник компании сообщил, что банк изначально требовал полного погашения кредита. В ходе переговоров сошлись на поэтапных выплатах (при этом, по информации «Фонтанки», еще до окончания переговоров девелопер перечислил 500 млн рублей). Однако тогда же в банке сообщили, что предложение заемщика о реструктуризации задолженности находится только на стадии рассмотрения.

«В целом "Промсвязьбанк" не возражает против проведения реструктуризации, однако пока для урегулирования задолженности заемщик не может представить необходимого дополнительного обеспечения в согласованном объеме. Таким образом, практическая реализация решения о реструктуризации долгов полностью зависит от доброй воли заемщика», – пояснили в ПСБ.

ЖК «Светлый мир «Внутри…» располагается на месте бывшего пансионата «Дюны» на берегу Финского залива в Сестрорецке. Квартал предполагалось создать из 19 корпусов на 1,8 тысяч апартаментов. Кроме того, здесь же запланированы еще 10 зданий различного предназначения, том числе многофункциональный центр, детский сад, спорткомплекс, кафе парковка, теннисные корты. Шесть жилых корпусов застройщик сдал в 2017 году. В октябре «Басфор» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса номер девять.

В проектной декларации квартала указано, что официально «Светлый мир» – санаторно-курортное учреждение, продаваемые в нем апартаменты – нежилые помещения. Это означает, что в случае банкротства застройщика граждане, на правах соинвесторов вложившие свои средства в проект, не смогут воспользоваться гарантиями, которые получают дольщики жилого строительства. Если юридическое лицо «Басфор» признают банкротом, дольщики попадут в очередь на выплаты, говорит управляющий директор центра инвестиций в недвижимость Becar Asset Management Катерина Соболева.

«В большинстве случаев к процедуре банкротства копании выходят, практически не имея на балансе каких-либо значимых активов. Под активами стоит считать права собственности на землю, объекты или деньги на счетах компании. Вероятнее всего, в данном случае дольщикам можно будет рассчитывать только на то, что кто-то иной приобретет проект через процедуру банкротства, после чего достроит его или выкупит права дольщиков в прежнем проекте», – поясняет эксперт.

Решать, в какой последовательности заинтересованные стороны выстроятся в очередь на компенсацию, в этом случае предстоит конкурсному управляющему.

Для оценки возможных рисков, которые несут клиенты в свете залога, предоставленного застройщиком банку, необходимо смотреть, что конкретно указано в предварительном договоре, говорит юрист «ССП-Консалт» Дарья Титкова.

Стоит отметить, что с момента начала строительства «Светлого мира» девелопер не допускал отклонения от сроков реализации проекта. Но на форумах дольщики активно обсуждают процесс оформления купленных площадей в собственность. После того, как застройщик получает разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса, желающие купить апартаменты уже не могут заключить договор долевого участия – только предварительный договор купли-продажи (ПДКП).

Для регистрации права собственности у покупателей на руках должен быть основной договор, но его можно получить только после подписания акта приема-передачи недвижимости. В случае банкротства не успевшие получить АПП покупатели становятся кредиторами, то есть встают в общую с «Промсвязьбанком» очередь.

По информации участников форума, «с заключением основных договоров сейчас все стоит на мертвой точке у многих из предыдущих (уже сданных) корпусов».

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»