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Происшествия
12.11.2018 21:22
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Почему «Лента» не справилась со своим огнем

В МЧС допускают, что система пожаротушения гипермаркета на Обводном молчала, так как была переведена в ручной режим. В компании настаивают, что оросители сработали, но их усилий не хватило.

Почему «Лента» не справилась со своим огнем

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

Специалисты Испытательной пожарной лаборатории Петербурга изучают аппаратуру пожаротушения из сгоревшего гипермаркета «Лента». Представители компании утверждают, что автоматика отреагировала своевременно, и лишь сила огня не позволила ей проявить себя. По некоторым данным, система функционировала в ручном режиме, который исключает автоматическую реакцию на температуру и огонь. Ответственный за принятие решения в штате магазина не предусмотрен.

Фото и видео пожара смотрите здесь, как выглядел гипермаркет внутри на следующий день – в этом материале

Система пожарной сигнализации сработала, подтвердил «Фонтанке» собеседник в МЧС, поэтому эвакуация посетителей и персонала прошла оперативно.

«А вот автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), по нашей информации, наоборот, не сработала. Тумблеры на блоке управления находились в ручном режиме. Есть версия, что сотрудник магазина случайно перевел их в это положение уже после начала пожара, но она кажется сомнительной. В Испытательной пожарной лаборатории изучают блок, возможность проследить историю режимов есть», – добавил собеседник.

Научный редактор профессионального журнала «Алгоритм безопасности» Александр Зайцев уточнил «Фонтанке»:

«Переставить систему в ручной режим при начале пожара невозможно. Если это и было сделано, то заранее».

По наблюдениям Зайцева, систему пожаротушения гипермаркеты используют «вручную» нередко, чтобы при ложном срабатывании или незначительном пожаре товары не залило водой или не засыпало порошком.

«Противопожарную автоматику переводят в ручной режим не только в гипермаркетах – это делается повсеместно. В том числе в «Зимней вишне», – добавил научный редактор.

Впрочем, случаи перевода системы пожаротушения в ручной режим после начала пожара известны. В 2016 года Бардымский суд Пермского края рассматривал жалобу компании «Лукойл-Пермь» на штраф 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. На предприятии возник пожар, огонь подступал к резервуару с внешней стороны. Система пожаротушения находилась в автоматическом режиме. Ее запуск производится при условии нагрева датчиков до температуры выше 70 градусов. Они находились на крыше резервуара, и ждать, пока огонь доберется туда, сотрудник предприятия не стал, а перевел автоматику в ручной режим и тем самым запустил пожаротушение.

Тема крыши присутствует и в инциденте с петербургской «Лентой». В компании заявляли, что возгорание произошло под кровлей в торговом зале. Очевидцы сообщали, что рядом с кулинарным цехом загорелись разлитые масло или жидкость для розжига. Эти взаимоисключающие версии «мирит» собеседник «Фонтанки» из оперативных служб города:

«Сам по себе розжиг загореться не может, ему нужен «детонатор». Можно допустить короткое замыкание под кровлей и разлитую внизу жидкость, на которую попала искра. Это же объясняет, почему система пожаротушения не помогла в борьбе с огнем. Спринклерные оросители устанавливаются в верхней части зданий, но их датчики направлены вниз. То, что происходит на крыше, они не контролируют. В пользу «кровельной» версии говорит также скорость, с которой огонь выбился наружу, вверх».

В «Ленте» уверяют, что АУПТ действовала штатно, автоматически, и оросители работали.

Свидетельства очевидцев о льющихся сверху потоках отсутствуют. Отчасти это объясняется инерционностью АУПТ. По Своду правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», автоматика должна обеспечивать задержку срабатывания на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения.

Начальник ГУ МЧС Петербурга Алексей Аникин на вопрос «Фонтанки» о причинах столь масштабного пожара не ответил:

«Окончательные выводы сделает экспертиза. В данный момент некорректно утверждать что-либо, – говорит он. – И дело даже не в том, что мы спасли склады. Отстояли трансформаторную и газовую подстанции. Иначе последствия могли быть другими. Замечу еще – в бизнес-центре «Адмирал» начинали желтеть рамы и лопаться стекла. Тоже обошлось».

По официальным данным, из 7200 квадратных метров гипермаркета «Лента» огнем уничтожены 4800, количество эвакуированных превысило 100 человек. При пожаре пострадал 28-летний сотрудник, его госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, после оказания медпомощи его отпустили.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов в России. Основана в Петербурге в 1993 году, общая торговая площадь – почти 1,5 млн квадратных метров. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составлял около 50 тыс человек. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.

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