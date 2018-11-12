Семейные квартиры от КВС

ГК "КВС"

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.

Предлагаем несколько вариантов:

1. Для семейной пары. Каждый сможет чувствовать себя свободно и иметь свое пространство для личных занятий или хобби.

2. Для семьи с одним ребенком. Отдельная комната станет прекрасным местом для вашего ребенка, а в просторной спальне родители всегда смогут спокойно провести время.

3. Для семьи с двумя детьми. В ЖК «Кирилл и Дарья» есть великолепные планировки двухкомнатных квартир, в которых будет комфортно и удобно семье с двумя детьми. Пространство жилых комнат можно организовать таким образом, что чувствовать себя свободно сможет каждый домочадец.

Строительная компания «КВС» предлагает квартиры в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера, в районе, обеспеченном необходимой инфраструктурой для комфортного проживания и отличающемся благоприятной экологической обстановкой. На двухкомнатные квартиры в ЖК «Крылья» действует гибкая система оплаты – несколько вариантов рассрочки от застройщика.

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)