Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона.

На мероприятии присутствовали сотрудники Компании и клиенты, купившие квартиры в жилом комплексе. Торжественную церемонию заливки первого бетона открыл исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Сергей Титаренко.

«Это наш первый объект в Санкт-Петербурге, который получил золотой сертификат GREEN ZOOM. Применение энергоэффективных технологий не только снизит потребление ресурсов, но и сократит собственникам квартир коммунальные платежи. А благодаря новейшим инженерным системам будущие жители смогут самостоятельно создавать необходимый микроклимат помещений», – отметил Сергей Титаренко.

С приветственным словом также выступил Дмитрий Володин, генеральный директор компании «СУ-267» (входит в Группу «Эталон»), являющейся генеральным подрядчиком строительства объекта.

«Жилой комплекс Botanica помимо новых энергоэффективных технологий строительства обладает и другими преимуществами – расположение в центре города, близость к Ботаническому и Лопухинскому садам, красивый внешний облик самого здания, просторные и удобные планировки. Новый жилой комплекс Botanica во многом отражает ценности Группы «Эталон». Смелые решения, современные технологии, богатый опыт, устремленность в будущее – все это позволяет нам быть уверенными в своих силах», – прокомментировал Дмитрий Володин.

По традиции котлован освятил православный священник, после чего в фундамент дома заложили капсулу времени с отчеканенными вручную сувенирными монетами. Строители разбили бутылку шампанского «на счастье», и под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона.

Жилой комплекс бизнес-класса Botanica возводится в тихом, живописном квартале Петроградского района, всего в 200 метрах от Ботанического сада. ЖК Botanica состоит из двух корпусов, включающих в совокупности 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля. В комплексе представлены просторные квартиры с теплыми лоджиями – от однокомнатных до четырехкомнатных. На верхних этажах запроектированы эксклюзивные квартиры с террасами.

В закрытом внутреннем дворе жилого комплекса будет создан уникальный ландшафтный дизайн, а на территории появятся спортивная и детская площадки, зоны для прогулок и отдыха. Завершение строительства ЖК Botanica запланировано на II квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/botanica/