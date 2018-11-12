18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 67.52р
76.09р
17:34 12.11.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
12.11.2018 17:04
Печать

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона.

На мероприятии присутствовали сотрудники Компании и клиенты, купившие квартиры в жилом комплексе. Торжественную церемонию заливки первого бетона открыл исполнительный директор «Эталон ЛенСпецСМУ» Сергей Титаренко.

«Это наш первый объект в Санкт-Петербурге, который получил золотой сертификат GREEN ZOOM. Применение энергоэффективных технологий не только снизит потребление ресурсов, но и сократит собственникам квартир коммунальные платежи. А благодаря новейшим инженерным системам будущие жители смогут самостоятельно создавать необходимый микроклимат помещений», – отметил Сергей Титаренко.

С приветственным словом также выступил Дмитрий Володин, генеральный директор компании «СУ-267» (входит в Группу «Эталон»), являющейся генеральным подрядчиком строительства объекта.

«Жилой комплекс Botanica помимо новых энергоэффективных технологий строительства обладает и другими преимуществами – расположение в центре города, близость к Ботаническому и Лопухинскому садам, красивый внешний облик самого здания, просторные и удобные планировки. Новый жилой комплекс Botanica во многом отражает ценности Группы «Эталон». Смелые решения, современные технологии, богатый опыт, устремленность в будущее – все это позволяет нам быть уверенными в своих силах», – прокомментировал Дмитрий Володин.

По традиции котлован освятил православный священник, после чего в фундамент дома заложили капсулу времени с отчеканенными вручную сувенирными монетами. Строители разбили бутылку шампанского «на счастье», и под аплодисменты всех присутствующих был дан старт заливке первого бетона.

Жилой комплекс бизнес-класса Botanica возводится в тихом, живописном квартале Петроградского района, всего в 200 метрах от Ботанического сада. ЖК Botanica состоит из двух корпусов, включающих в совокупности 356 квартир, с паркингом на 363 автомобиля. В комплексе представлены просторные квартиры с теплыми лоджиями – от однокомнатных до четырехкомнатных. На верхних этажах запроектированы эксклюзивные квартиры с террасами.

В закрытом внутреннем дворе жилого комплекса будет создан уникальный ландшафтный дизайн, а на территории появятся спортивная и детская площадки, зоны для прогулок и отдыха. Завершение строительства ЖК Botanica запланировано на II квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica  -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/botanica/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».