Круче Загитовой и Медведевой. Петербурженка уделывает фигурное катание

Пять лет назад Елизавета Туктамышева мечтала о «третьей бэхе красного цвета». Сегодня петербургская фигуристка выступает в нижнем белье и обещает надрать задницу Трампу. «Фонтанка» рассказывает, почему именно Туктамышева, а не Медведева или Загитова, сейчас главная российская фигуристка.

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева однозначно один из главных претендентов на титул «камбэк года». Еще два месяца назад казалось, что этот сезон в фигурном катании будет посвящен эпичному противостоянию между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Сегодня же мировые СМИ чаще пишут про ученицу Алексея Мишина, чем про звездных воспитанниц Этери Тутберидзе.

Пять лет назад женское фигурное катание в России находилось в глубоком кризисе. К тому моменту прошло уже семь лет после бронзовой медали Олимпиады-2006 Ирины Слуцкой, но, как казалось, не было никого хотя бы близко сопоставимого по таланту и перспективам. И вдруг на чемпионате Европы в 2013 году сразу две медали завоевывают российские фигуристки: серебро у москвички Аделины Сотниковой, бронза – у петербурженки Елизаветы Туктамышевой.

«Мечтаю о своем личном автомобиле. Нравится «бэха» третья… красная», – делилась тогда 16-летняя Елизавета своими простыми желаниями сразу после успешного турнира.

Сотникова и Туктамышева в те времена часто соперничали друг с другом, но их судьбы сложились по-разному: Аделина выиграла сочинскую Олимпиаду, после чего фактически завершила карьеру, а Елизавета выступает до сих пор, в одиночку сражаясь с "фабрикой по добыче драгоценного металла" имени Этери Тутберидзе.

2015-й был лучшим годом для Туктамышевой. Сотникова отдыхала после Сочи, а Евгения Медведева была еще слишком юна и неопытна. В том сезоне Елизавета завоевала почти все: золото чемпионата мира и Европы и победила в финале Гран-при, что удавалось до этого только Слуцкой. Но выросла Медведева, потом пришла Загитова, и о петербурженке забыли.

На трех последующих чемпионатах России Туктамышева не поднималась выше седьмого места. Казалось, что это конец.

«Она не оказалась в тени Медведевой. Она проиграла самой себе. Надеюсь, что Елизавета предстанет перед нами в виде птицы Феникс еще раз», – говорил ее тренер Алексей Мишин в 2017-м.

В 2018 году Туктамышева изменилась. Все чаще в ее соцсетях стали появляться откровенные фотосессии.

В августе Елизавета пообещала сделать на соревнованиях двойной дзюлутц, если Дзюба забьет два «Спартаку». К сожалению, не забил.

Елизавета стала заметно проще относиться к своему положению в системе координат российского фигурного катания.

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании все равно что быть 40-летней женщиной в жизни», – шутила она незадолго до старта сезона. Чуть позже в интервью она подчеркнула: «Сегодня все внимание было приковано к Загитовой и Медведевой, но мне так даже легче, меня это успокаивает».

14 сентября Туктамышева выиграла престижные соревнования в Италии Lombardia Trophy.

«Это было что-то новое в общей радуге отечественного женского одиночного катания. Да и мирового. Такого жанра нет, такой манеры нет», – комментировал победу своей подопечной Алексей Мишин, обычно скупой на похвалу.

7 октября в Финляндии Туктамышева выиграла еще один престижный турнир – Finlandia Trophy. Примерно тогда стало понятно, что в этом сезоне от нее можно ждать чего-то особенного.

«Мыслей о том, чтобы уйти, у меня даже не возникало, потому что я чувствую в себе силы, желание, стремление кататься и просто продвигать фигурное катание. Не как «жесткий спорт», а как искусство, как спорт, который дает воодушевление. Да, конкуренция – двигатель прогресса. Это так. Но я поставила перед собой задачу: показать, что не только конкуренция может способствовать, сопутствовать успеху, но и катание для души, для зрителей. Не просто выступление ради того, чтобы тренеру понравилось, а чтобы нравилось зрителям, судьям, себе самой», – говорила спортсменка.

Успех в Финляндии, кажется, совсем раскрепостил Елизавету. В "Твиттере" она изящно уделала волейболиста казанского «Зенита» Алексея Спиридонова, давно известного своим хамским поведением, поспорив о чемпионстве «Зенита» футбольного, петербургского.

28 октября Туктамышева выиграла свой первый этап Гран-при после почти четырехлетнего перерыва. Медведева стала лишь третьей. На показательных выступлениях петербурженка произвела просто фурор, раздевшись до нижнего белья под песню Бритни Спирс Toxic.

«Берем на борт!» – прокомментировал выступление официальный аккаунт «Зенита».

Респект выразил даже тот самый волейболист.

«Если есть что показать, то почему бы не показывать? Она молодец», – заявил Спиридонов.

Но не все в мире фигурного катания оценили смелость девушки.

«Без негатива никуда. Это нужно принять и понять, спокойно к этому относиться. Негатив будет всегда, но если на него постоянно обращать внимание, можно усомниться в себе, начать искать недостатки, о которых тебе пишут. Спокойно к этому отношусь. Я знаю себе цену», – спокойно рассуждала Туктамышева.

Уже следующий этап Гран-при – в Японии – доказал, что все это не случайность и перед нами действительно новая Туктамышева. Елизавета стала третьей, уступив при неоднозначном судействе лишь двум хозяйкам турнира.

«Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой», — подписала Туктамышева в "Твиттере" гифку, где два котенка борются за кусок мяса, пока третий посередине спокойно уплетает предмет их спора.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv