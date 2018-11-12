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Спорт
12.11.2018 18:46
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Круче Загитовой и Медведевой. Петербурженка уделывает фигурное катание

Пять лет назад Елизавета Туктамышева мечтала о «третьей бэхе красного цвета». Сегодня петербургская фигуристка выступает в нижнем белье и обещает надрать задницу Трампу. «Фонтанка» рассказывает, почему именно Туктамышева, а не Медведева или Загитова, сейчас главная российская фигуристка.

Круче Загитовой и Медведевой. Петербурженка уделывает фигурное катание

Елизавета Туктамышева//ANDRE PICHETTE//EPA/TASS

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева однозначно один из главных претендентов на титул «камбэк года». Еще два месяца назад казалось, что этот сезон в фигурном катании будет посвящен эпичному противостоянию между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Сегодня же мировые СМИ чаще пишут про ученицу Алексея Мишина, чем про звездных воспитанниц Этери Тутберидзе.

Пять лет назад женское фигурное катание в России находилось в глубоком кризисе. К тому моменту прошло уже семь лет после бронзовой медали Олимпиады-2006 Ирины Слуцкой, но, как казалось, не было никого хотя бы близко сопоставимого по таланту и перспективам. И вдруг на чемпионате Европы в 2013 году сразу две медали завоевывают российские фигуристки: серебро у москвички Аделины Сотниковой, бронза – у петербурженки Елизаветы Туктамышевой.

«Мечтаю о своем личном автомобиле. Нравится «бэха» третья… красная», – делилась тогда 16-летняя Елизавета своими простыми желаниями сразу после успешного турнира.

Сотникова и Туктамышева в те времена часто соперничали друг с другом, но их судьбы сложились по-разному: Аделина выиграла сочинскую Олимпиаду, после чего фактически завершила карьеру, а Елизавета выступает до сих пор, в одиночку сражаясь с "фабрикой по добыче драгоценного металла" имени Этери Тутберидзе.

2015-й был лучшим годом для Туктамышевой. Сотникова отдыхала после Сочи, а Евгения Медведева была еще слишком юна и неопытна. В том сезоне Елизавета завоевала почти все: золото чемпионата мира и Европы и победила в финале Гран-при, что удавалось до этого только Слуцкой. Но выросла Медведева, потом пришла Загитова, и о петербурженке забыли. 

На трех последующих чемпионатах России Туктамышева не поднималась выше седьмого места. Казалось, что это конец.

«Она не оказалась в тени Медведевой. Она проиграла самой себе. Надеюсь, что Елизавета предстанет перед нами в виде птицы Феникс еще раз», – говорил ее тренер Алексей Мишин в 2017-м.

В 2018 году Туктамышева изменилась. Все чаще в ее соцсетях стали появляться откровенные фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

 

В августе Елизавета пообещала сделать на соревнованиях двойной дзюлутц, если Дзюба забьет два «Спартаку». К сожалению, не забил.

Елизавета стала заметно проще относиться к своему положению в системе координат российского фигурного катания.

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании все равно что быть 40-летней женщиной в жизни», – шутила она незадолго до старта сезона. Чуть позже в интервью она подчеркнула: «Сегодня все внимание было приковано к Загитовой и Медведевой, но мне так даже легче, меня это успокаивает».

14 сентября Туктамышева выиграла престижные соревнования в Италии Lombardia Trophy.

«Это было что-то новое в общей радуге отечественного женского одиночного катания. Да и мирового. Такого жанра нет, такой манеры нет», – комментировал победу своей подопечной Алексей Мишин, обычно скупой на похвалу.

7 октября в Финляндии Туктамышева выиграла еще один престижный турнир – Finlandia Trophy. Примерно тогда стало понятно, что в этом сезоне от нее можно ждать чего-то особенного.

«Мыслей о том, чтобы уйти, у меня даже не возникало, потому что я чувствую в себе силы, желание, стремление кататься и просто продвигать фигурное катание. Не как «жесткий спорт», а как искусство, как спорт, который дает воодушевление. Да, конкуренция – двигатель прогресса. Это так. Но я поставила перед собой задачу: показать, что не только конкуренция может способствовать, сопутствовать успеху, но и катание для души, для зрителей. Не просто выступление ради того, чтобы тренеру понравилось, а чтобы нравилось зрителям, судьям, себе самой», – говорила спортсменка.

Успех в Финляндии, кажется, совсем раскрепостил Елизавету. В "Твиттере" она изящно уделала волейболиста казанского «Зенита» Алексея Спиридонова, давно известного своим хамским поведением, поспорив о чемпионстве «Зенита» футбольного, петербургского.

скриншот переписки/Twitter.com

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28 октября Туктамышева выиграла свой первый этап Гран-при после почти четырехлетнего перерыва. Медведева стала лишь третьей. На показательных выступлениях петербурженка произвела просто фурор, раздевшись до нижнего белья под песню Бритни Спирс Toxic.

 

«Берем на борт!» – прокомментировал выступление официальный аккаунт «Зенита».

Респект выразил даже тот самый волейболист.

«Если есть что показать, то почему бы не показывать? Она молодец», – заявил Спиридонов.

Но не все в мире фигурного катания оценили смелость девушки.

«Без негатива никуда. Это нужно принять и понять, спокойно к этому относиться. Негатив будет всегда, но если на него постоянно обращать внимание, можно усомниться в себе, начать искать недостатки, о которых тебе пишут. Спокойно к этому отношусь. Я знаю себе цену», – спокойно рассуждала Туктамышева.

Уже следующий этап Гран-при – в Японии – доказал, что все это не случайность и перед нами действительно новая Туктамышева. Елизавета стала третьей, уступив при неоднозначном судействе лишь двум хозяйкам турнира.

«Пусть весь мир наблюдает за противостоянием между Медведевой и Загитовой. Я же буду этим котом посередине, наслаждаясь каждой секундой», — подписала Туктамышева в "Твиттере" гифку, где два котенка борются за кусок мяса, пока третий посередине спокойно уплетает предмет их спора.

Благодаря успеху на двух этапах Гран-при петербургская спортсменка досрочно отобралась в финал. Это событие она отметила зажигательным общением с поклонниками в "Твиттере". Самым запоминающимся стал ее ответ на вопрос, с какой знаменитостью она хотела бы встретиться.

«С Трампом. Чтобы сказать, что надеру ему зад в "Твиттере"», – ответила Туктамышева на вопрос фаната. Позже она удалила эту запись, когда поняла, какой резонанс вызвали ее слова в России.

«Российские СМИ (не все, конечно) настолько злобные, что делают глупые заголовки из моего шуточного твита о Дональде Трампе. Ха-ха-ха. Ни слова о моем третьем месте, зато сразу подхватывают политические темы. Скажите им, что холодная война закончилась», – подчеркнула Туктамышева.

После такого ее можно было бы обвинить в излишней самоуверенности, но тем же вечером Елизавета показала, что у нее нет с этим проблем, отвечая на вопрос, есть ли у нее секретный план на победу в финале Гран-при в Ванкувере. «Да, сказать другим девочкам, что он состоится в Монреале», – ответила Туктамышева.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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