«Защита от биооружия» неожиданно помогла владельцам Tesla при смертоносных пожарах в Калифорнии

Когда на презентации Tesla Model X Илон Маск рассказал о встроенной в нее функции «защиты от биологического оружия», скептики посчитали это просто очередным рекламным трюком. Однако сейчас, когда по всей Калифорнии бушуют невиданные лесные пожары, Bioweapon defense mode, встроенный в Model X и фейслифтинговую Model S, оказался настоящим спасением от дыма и угарного газа, пишет издание Teslarati.

Калифорния переживает самые разрушительные пожары за всю историю. Пламя подбирается вплотную к населенным пунктам, город Парадайс сгорел полностью. Более 30 человек погибли, более 300 тысяч человек эвакуированы, и несмотря на усилия пожарных, справиться с огнем пока не удается. Дым и гарь покрывают огромные территории.

В эти дни владельцы автомобилей Tesla сообщают на форумах, что включение «защиты от биооружия» позволяет сохранять внутри салона нормальную атмосферу, свободную от запахов гари. Так, один из автомобилистов демонстрирует в "Твиттере" показания прибора, оценивающего качество воздуха внутри и снаружи его Tesla Model X. Замеры он произвел, проезжая уничтоженный пожаром Парадайс. В салоне машины показатели воздуха остаются в пределах нормы.

Horrible Bay Area air quality due to Paradise, CA fire... Check out this laser particle counter "Window Up / Window Down" test using the Model X Bio-Defense filter. Thank you Tesla! pic.twitter.com/iefEtRStqy