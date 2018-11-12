Житель Коми разбил памятник рублю, «испытав острое чувство социальной несправедливости»

В Республике Коми будут судить вандала, разбившего и повалившего на землю памятник рублю в Сыктывкаре. Свой поступок местный житель объяснил проблемами с деньгами — агрессия возникла при виде красующегося в сквере символа национальной валюты.

Как сообщает 12 ноября республиканская прокуратура, памятник рублю на Стефановской площади региональной столицы подвергся атаке 27 апреля 2018 года. В роли вандала выступил 22-летний местный житель, проходивший мимо. Виной всему стал алкоголь. Но не только.

«Остановившись у «Знака рубля», установленного неподалеку от отделения Национального банка по Республике Коми, сыктывкарец испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением, – отметили в надзорном органе. – По этой причине он нанес по малой архитектурной форме два удара ногой, отчего та упала и разбилась».

Вину в содеянном сыктывкарец признал в полном объеме. Нанесенный им урон составил 303 тысячи рублей.

Памятник рублю в Сыктывкаре открылся три года назад. В октябре 2018 года «Фонтанка» рассказывала о том, что к памятнику принесли четыре траурные гвоздики — в знак тех трудностей, которые испытывала национальная валюта.