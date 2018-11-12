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Бизнес
12.11.2018 16:47
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Сергей Матвиенко вернул контроль над фирмой с доходностью более 1,5 млрд рублей. Компания работает с канализацией на госзаказе

ООО «Параметр» перешло в собственность бизнесмена Сергея Матвиенко, сына экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц. 

ООО «Параметр» было зарегистрировано в июне 2015 года в Петербурге. Юридическое лицо выделилось из АО «Параметр», контроль над которым пресса приписывала Сергею Матвиенко. Первоначально директором ООО «Параметр» стал Виталий Конев, который уже почти 10 лет возглавляет другой бизнес-актив Матвиенко, компанию «Вавилон». 

Однако уже через три недели после регистрации все доли ООО «Параметр» перешли в собственность Натальи Ларионовой, которая владела компанией вплоть до ноября 2018 года, а директором фирмы стал Алексей Журавлев. Как подсказали «Фонтанке» собеседники, близкие к ситуации, во времена Валентины Матвиенко в администрации губернатора долгое время работала полная тезка экс-владелицы ООО «Параметр». А Алексей Журавлев является тезкой мужа Ирины Рыжковой, которая владела двумя компаниями, впоследствии перешедшими в собственность Сергея Матвиенко. Также в июле компания сменила прописку на московскую. 

За 3 года существования «Параметр» накопил в портфеле госзаказов контрактов на сумму более 4,5 млрд рублей. Главный заказчик компании – «Мосводоканал», который в 2016 – 2018 годах заключил с «Параметром» 8 госконтрактов на сумму чуть меньше 2 млрд рублей. Львиная доля соглашений связана с ремонтом и восстановлением столичной канализации. У ООО «Параметр» есть действующий договор с петербургским «Водоканалом», заключенный в 2015 году. Компания реконструирует городские сети канализации за 1,2 млрд рублей и будет этим заниматься вплоть до 2020 года. 

По данным СПАРК, в 2017 году доходы компании составили 1,4 млрд рублей, при расходах в 1,1 млрд рублей. По указанному в качестве контактного номеру телефона ответила девушка, которая сообщили, что о смене собственника ей ничего не известно, а она просто секретарь.


© Фонтанка.Ру

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