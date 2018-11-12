Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.

Аккредитованный удостоверяющий центр предназначен для выпуска сертификатов ключей проверки, усиленной квалифицированной электронной подписи, а также обеспечения юридической значимости электронного документооборота в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Создание собственного аккредитованного удостоверяющего центра позволит банку решить множество задач, оптимизировать систему внутреннего электронного документооборота, предложить клиентам новые сервисы и услуги, а также сократить издержки на использование сторонних удостоверяющих центров. Услуги, оказываемые центром, можно будет, в числе прочего, получить при заказе Единой карты петербуржца, выпуск которой начнется весной 2019 года.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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