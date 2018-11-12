Ночной поезд-челнок в петербургском метро сделал паузу

В связи с закрытием в Петербурге сезона навигации с воскресенья, 11 ноября, в метрополитене прекращено движение ночного поезда-челнока между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». В нынешнем сезоне он был более востребован, чем в прошлом.

Фото: metro.spb.ru

Челнок в этом году начал работу 30 апреля – как обычно, по выходным и праздничным дням. За шесть с лишним месяцев он перевёз 13 481 пассажира. Для сравнения: в прошлом году челноком воспользовались 12 328 человек, рассказали «Фонтанке» 12 ноября в пресс-службе городского метрополитена.

Напомним, в минувшие выходные также закрыли сезон ночные автобусы. Они перевезли 59 тысяч пассажиров.