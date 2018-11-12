Кремль с пониманием отнесся к выборам в Донбассе, но поздравлять Путин, возможно, не будет

«С пониманием» отнеслись в Кремле к прошедшим выборам в Донбассе. Об этом вечером 12 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной», – заявил представитель Кремля, которого цитирует «Интерфакс», журналистам.

Песков добавил, что, «конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности, скажем так, возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, (выполнения) социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна».

Будет ли президент Владимир Путин поздравлять победивших на выборах в ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Пескову неизвестно.

«Мне об этом ничего не известно», – сказал он.

Напомним, в обеих республиках уже обработано 100% бюллетеней. Врио главы ДНР Денис Пушилин получил 60,85%, врио главы ЛНР Леонид Пасечник – 68,9%.