Видео: В торговом центре в Минске рухнул потолок

В торгово-развлекательном комплексе в Центральном районе Минска обрушилось потолочное перекрытие. Есть пострадавший.

Как сообщает днем 12 ноября портал «Агентство Минск-Новости», ЧП произошло в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей. Перекрытие рухнуло на площади 150 квадратных метров.

По информации агентства БелТА, медики осматривают одного человека, решают, нужна ли ему госпитализация. Впрочем, количество пострадавших может увеличиться — информация с места происшествия только начала поступать в СМИ.

Напомним, 10 ноября в Петербурге горел гипермаркет «Лента» на набережной Обводного канала. Площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. Обрушилось 3200 квадартных метров кровли. Пострадал один человек — рабочий, который прыгал с паллет.