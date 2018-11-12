Глава Европейской ассоциации ингушей заявил о похищении племянника. И пообещал обратиться в ЕСПЧ и к «закону гор»

Глава Европейской ассоциации ингушей Ибрагим Льянов заявил 12 ноября «Фонтанке», что европейские правозащитные институты не оставят без внимания ситуацию с похищением его племянника в Ингушетии.

«Я подниму этот вопрос во всех соответствующих институтах ЕС, подам жалобу в ЕСПЧ. Мои родственники обратятся в правоохранительные органы в самой Ингушетии. Никто из них не собирается уезжать из России, несмотря на давление республиканских властей. Мои родственники сейчас поехали разговаривать с Евкуровым (глава Ингушетии. – Прим. ред.). Помимо официального ответа, он должен ответить по закону гор, по нашим законам», – сказал Льянов нашему изданию.

По словам главы Европейской ассоциации ингушей, его племянник Рустам Льянов был похищен неизвестными.

«Сейчас он уже на свободе. Похитители заставляли его сказать на камеру, чтобы я попросил извинений у Евкурова за критику в его адрес. Чтобы я больше ничего не говорил про президента Ингушетии, – рассказал Ибрагим Льянов. – А я критиковал и буду его критиковать, потому что он хочет действовать методами Рамзана Кадырова. Эти же люди ездили к моей 85-летней матери, чтобы она отреклась от меня на видео. Она прогнала их палкой. Силовики запугивают там и моего брата».

Сам Ибрагим Льянов не может приехать в Ингушетию. По его словам, он «невъездной». Льянов не является гражданином России и живёт в Бельгии.

По словам главы Европейской ассоциации ингушей, массовые митинги в центре столицы республики могут вернуться после того, как Конституционный суд России ответит на обращение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о законности соглашения по новой границе с Чечнёй. Обращение в КС РФ Евкуров направил 8 ноября. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение не соответствующим главному закону республики. Евкуров отказался признавать это решение. Решать спор не на митингах, а в судах противникам новой границы с Чечнёй ранее порекомендовали в Кремле.

Глава Европейской ассоциации ингушей — один из активных критиков действующего главы Ингушетии. Противоречия республиканских властей и оппозиционно настроенных жителей республики обострилось после подписания Евкуровым соглашения о новой границе с Чечнёй, по которому от Ингушетии отчуждается несколько десятков тысяч гектаров территории. Люди не покидали центр Магаса две недели.

Помощник и советник главы Ингушетии Артём Перехрист в интервью радиостанции «Говорит Москва» предположил, что Ибрагим Льянов может быть болен. «Никаких обращений, ничего от него не приходило. Почитайте про этого человека, кто он и что он несёт. Может, он нездоровый просто», – сказал официальный представитель Евкурова.