Вторник отметится в Петербурге мокрым снегом и порывистым ветром. Жителям прибрежных районов советуют держаться крепче

Снег с дождём ожидаются во вторник, 13 ноября, в Петербурге. Кроме того, в городе весь день будет дуть сильный северный ветер, скорость которого составит 6–7 метров в секунду. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщает Северо-Западный гидрометцентр. МЧС просит быть в таких местах особенно аккуратными.

Днём воздух прогреется до 6 градусов, но утром на дорогах будет гололёд.

Что касается погоды на неделю, то она будет типичной для Северной столицы. Солнце не планирует выглядывать из-за свинцовых туч, периодически с неба будет капать дождь. Вероятность осадков составит от 55% до 95%. Температура днём будет держаться в районе 7–8 градусов.