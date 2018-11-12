На Зины Портновой лопнула труба с горячей водой. Окончания её ремонта ждут больше 200 домов

Из-за проблемного трубопровода упала температура в домах Кировского района Петербурга. Жители жалуются, что 12 ноября не согреться не только у батарей, но и под душем.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в понедельник днём без горячей воды и отопления остался квартал, ограниченный Ленинским проспектом, бульваром Новаторов и улицами Подводника Кузьмина и Зины Портновой. Там же заметили клубы пара и аварийную машину теплоэнергетиков.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили, что с 12:20 работы ведутся у дома № 34 по улице Зины Портновой. Сотрудники локализуют вытекание, после чего начнут ремонт. В зоне аварии оказались 202 здания, отопление в которых перевели на пониженные параметры. Горячую воду, как утверждают в компании, не отключали. Починить трубу обещают до 10 утра вторника, 13 ноября.