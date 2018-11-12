Оганесяна оставили на третий год. Бывший вице-губернатор почитает 100-томник о себе в следственном изоляторе

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян оставлен под стражей по делу о хищениях на «Санкт-Петербург Арене». Он не признал ни одну вмененную ему взятку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 12 ноября Горсуд вынес постановление о продлении Оганесяну меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2019 года.

Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве и двух взятках на общую сумму свыше 70 млн рублей. Он признает только участие в хищении 28 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку видеотабло.

Оганесяна задержали в ноябре 2016 года и последовательно продлевали ему арест. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и приготовился быть осужденным за мошенничество, но Следственный комитет не снял арест со счетов Оганесяна и не позволил возместить ущерб. Смольнинский суд Петербурга вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, но ведомство направило материалы в СКР, и тот «докрутил» дело настолько, что появились еще две взятки — за то же видеотабло и пару контрактов компании «Стройэлектромонтаж-5». Сделка со следствием была расторгнута, судить Оганесяна будут в общем порядке, его предполагаемыми соучастниками названы восемь человек.

Уголовное дело составило более 100 томов. Знакомиться с ними Оганесян будет в СИЗО или тюремной больнице, в зависимости от состояния здоровья.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Попов, в настоящее время в Верховный суд подана жалоба на возврат дела прокурору, благодаря чему у Оганесяна появились дополнительные эпизоды, не вмененные ранее.