Краснодарская служба госбезопасности поймала Вову, который шпионил за российской военной техникой

Сотрудники Краснодарского управления ФСБ вновь поймали украинского шпиона. На этот раз в руках у силовиков оказался некий Юрий Пермяков, который подозревается в работе на Службу безопасности Украины. Мужчина больше известен под псевдонимом Вова.

«Коммерсант» 12 ноября сообщает со ссылкой на УФСБ, что Вова собирал информацию о передвижении военной техники на юге России. Завербован он был на подконтрольной Украине части Луганской области, работал таксистом и потому часто посещал Россию.

Сообщается, что Пермяков не успел выполнить своё задание из-за задержания. Сотрудникам ФСБ он во всём сознался и рассказал в подробностях о сотрудничестве с СБУ.

Напомним, в сентябре в Краснодарском крае был разоблачён Сергей Стефаненко. Он, по данным службы безопасности, шпионил за военными объектами. Мужчину официально предупредили о недопустимости шпионажа и выдворили из России.