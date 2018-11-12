Участница аферы с «золотым» сахаром для ФСИН села на 2,5 года. Она помогла растратить 43 млн

Мещанский суд Москвы вынес первый приговор по делу о поставках сахара для ФСИН по завышенным ценам, главным фигурантом которого является бывший замдиректора ведомства Олег Коршунов. Предпринимательница Марина Дюкова получила 2,5 года колонии общего режима.

Как сообщает Следственный комитет России, 12 ноября суд признал Дюкову виновной в пособничестве в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК). Дело слушалось в особом порядке: бизнесвумен признала вину и активно помогала следствию.

«В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН России заключил с подконтрольным Дюковой юридическим лицом контракт на поставку сахара по заведомо завышенной стоимости», – говорится в сообщении СКР.

Компания на два месяца опоздала с поставками 7 тонн продукта, но Коршунов признал контракт выполненным. Больше 399 млн поступили на счёт исполнителя, а 43 млн завышенной стоимости соучастники разделили.

Гособвинение просило для Дюковой 3 года колонии и 300 тысяч штрафа. Суд приговорил её к 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Следствие в отношении Коршунова и других соучастников завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.