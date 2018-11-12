«В отличие от некоторых, фамилию не менял». Бывший вице-губернатор Оганесян завуалированно намекнул на заказчика своего дела

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян впервые намекнул на предполагаемого инициатора своего уголовного преследования. В «доносительстве» обвинен чиновник, менявший фамилию.

На откровения Оганесян решился днем 12 ноября в Санкт-Петербургском суде, который рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста. Перед удалением судьи в совещательную комнату обвиняемый пожелал выразить свое отношение к этому ходатайству. Оганесян заявил, что не согласен сидеть в СИЗО еще три месяца, а решение о его «посадке» принимала на совещании «организованная группа товарищей», имеющая административно-финансовый ресурс. Обвиняемый предположил, почему выбор пал на него: «В финансово-административных группах не состою, и фамилия подходящая. Хотя я, в отличие от некоторых авторов доноса, по которому возбуждено это дело, фамилию свою не менял и менять не собираюсь».

Самым известным во власти Петербурга представителем, подходящим по приметам, является действующий вице-губернатор Игорь Албин, до назначения носивший фамилию Слюняев. После ухода Оганесяна осенью 2015 года он взял кураторство над «Санкт-Петербург Ареной». По уголовному делу Оганесян был задержан в ноябре 2016-го.

Игорь Албин прокомментировал «Фонтанке» речь предшественника: «Сопереживаю Марату Мэлсовичу и его семье. Надеюсь, что закон и справедливость восторжествуют. О чем идет речь, не понимаю».

Обвиняемый также намекнул на сотрудников УФСБ Петербурга и области, которые осуществляли оперативное сопровождение его дела и склоняли к признанию вины. Он поддался на уговоры, взял на себя эпизод с хищением 28 млн рублей при поставке видеотабло и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Эту договоренность Оганесян и оперативники скрепили рукопожатием, а они, дескать, свое обязательство нарушили.

«Видимо, мы с офицерами разные фильмы смотрели», – грустно подытожил обвиняемый.

Санкт-Петербургский горсуд 12 ноября продлил Оганесяну арест до 9 февраля 2019 года. В ноябре 2017-го, через год после жизни в СИЗО, он признал вину в мошенничестве на 28 млн, к лету 2018-го планировался приговор. Смольнинский суд посчитал досудебное соглашение о сотрудничестве неисполненным, так как Оганесян без снятия Следственным комитетом ареста со счетов не мог погасить причиненный преступлением ущерб, и вернул материалы в прокуратуру для устранения нарушений. СКР воспользовался этим для предъявления Оганесяну двух эпизодов получения взяток, досудебное соглашение было расторгнуто. Расследование в настоящее время завершено, бывший вице-губернатор и еще восемь человек знакомятся с материалами дела.