Путин поручил Медведеву изучить уровень налоговой нагрузки на россиян

Проанализировать реальный уровень налоговой и квазиналоговой нагрузки на население поручил правительству РФ президент Владимир Путин. Глава государства сослался на жалобу Федерации независимых профсоюзов России.

«Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», – отметил Путин на совещании с членами кабмина 12 ноября.

Он попросил главу правительства Дмитрия Медведева проанализировать ситуацию, «поговорить с коллегами на этот счет», пишут «Ведомости».

После корректировки налоговой системы (повышение НДС, налоговый маневр в нефтяной отрасли) кабмин РФ пообещал в 2019 году зафиксировать и не менять уровень налоговой нагрузки в течение шести лет. При этом в октябре правительство заявило о новой методологии распределения налоговой нагрузки на бизнес. Нагрузка на разные отрасли промышленности будет зависеть от доли добавленной стоимости.

Сегодня стало известно, что «Газпрому» продлят период повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые распространяют применение повышающего коэффициента до 2021 года.