Хотите рывка - дайте льготы. Петербургские фармпроизводители рассказали, почему буксует импортозамещение

Текущие меры господдержки недостаточны, а новые законодательные инициативы душат энтузиазм инвесторов на корню, утверждают участники рынка. Виноваты иностранные вредители, считают в Смольном.

Максим Муратов/Интерпресс

За предыдущие 10 лет российские предприятия научились выпускать аналоги импортных препаратов. Теперь рынку ставят новую планку — наладить производство полного цикла и завоевывать внешние рынки. Представители фармкластера Северной столицы стремление властей разделяют, но просят поддержать свой энтузиазм рублем.

Правительство РФ в течение месяца представит стратегию развития рынка до 2030 года, рассказал в ходе Петербургского инвестиционного форума 12 ноября председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант. Пока окончательная редакция документа не утверждена, но уже понятно, что во главу угла в ней будет поставлена тема импортозамещения и экспорта. К примеру, текущий проект предписывает отечественным производителям наращивать зарубежные поставки на 22-24% в год. Но с выполнением пожеланий властей у рынка могут возникнуть проблемы.

На домашнем рынке дела идут сравнительно неплохо. По итогам 2017 года доля российских лекарств в общем объеме продаж впервые с 90-х годов преодолела планку 30%. Но в штуках продажи падают, говорит коммерческий директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов. Экспортного рывка не произошло — 86% зарубежных поставок приходится на постсоветское пространство, а весь объем отправленного за границу не превышает 1% внутри страны.

По данным Смольного, на данный момент в Петербурге работает 78 производителей лекарств. По оценке Петростата, в 2017 году их объем производства в денежном выражении составил 19,2 млрд рублей, сократившись на 7% к предыдущему году.

У петербургских производителей, дела идут лучше, чем в среднем по рынку. Так, «Биокад» в 2017 году поставил на экспорт лекарств на сумму 520 млн рублей (при общей выручке 12,5 млрд). «Полисан» отгрузил за рубеж препараты на сумму более 700 млн рублей и, по собственной оценке, входит в тройку крупнейших экспортеров.

Но на заграничных рынках отечественных производителей не ждут, признают игроки. «Вывод препарата на международные рынки занимает до шести лет. Надежды на рост экспорта в 10 раз утопичны», – говорит Дмитрий Борисов. «Мы заперты внутри российского рынка», – согласился генеральный директор фармпроизводителя «Биокад» Дмитрий Морозов.

Выдерживать международную конкуренцию мешает низкий уровень инвестиций в собственные разработки, без которых невозможно создание уникальных препаратов. До 90% препаратов по-прежнему делается из импортных субстанций.

Вкладывать средства в такие разработки, по мнению производителей, не дает само государство, поскольку ограничивает цены на препараты из списка жизненно-важных. К примеру, в США стоимость собственность лекарств выше российских аналогов в 20 раз. «Это работает как скрытое финансирование инноваций», – говорит Петр Родионов, генеральный директор «Герофарм». «Желание задешево купить препараты — тупик», – соглашается Дмитрий Морозов.

Чаяния участников рынка нашли поддержку в Смольном. «Докапитализация должна идти через рынок. Если жизненно-важные препараты продавать за копейки, развития быть не может», – заявил глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. Впрочем, федеральный власти решили пойти по другому пути — предоставляя преференции и льготы, напомнил он.

Такой вариант участников рынка тоже устраивает. Александр Семенов предложил взять за образец промышленную политику Индии. «Если ты строишь завод, то автоматически получаешь льготы по налогам, а еще государство доплачивает деньги за экспортные поставки», – рассказал он.

А вот российские меры поддержки пока не вызывают большого энтузиазма. Еще недавно государство заманивало инвесторов перспективой заключения специнвестконтарктов. Но, помахав приманкой в виде льгот перед носом предпринимателей, чиновники пошли на попятную. После смены кабинета министров правительство решило провести ревизию программ поддержки и приостановило подписание СПИКов. В итоге заключить соглашение успели «Биокад» и «Герофарм», тогда как «Активный компонент» (строит в Пушкине завод за 2 млрд рублей) пока в «режиме ожидания».

Другие инициативы властей часто противоречат друг другу и в итоге теряют эффективность. Так, параллельно со СПИКами некоторые регионы стали заключать с производителями так называемые офсетные контракты. Например, Москва в обмен на инвестиции обещает дать гарантии сбыта на своем рынке в виде преимуществ в госзакупках. Поскольку у разных регионов разные финансовые возможности, это ограничивает доступ для предприятий из других городов. «Офсетные контракты не должны заключаться на региональном уровне», – считает Петр Родионов. Дмитрий Морозов протестует против таких договоренностей с иностранцами. Даже если они создают тут производство, то научные разработки, которые создают главную добавленную стоимость, ведут на родине, поддержал его Максим Мейксин.

Вопрос у участников рынка вызывают и изменения в правилах госзакупок жизненно-важных препаратов, которые вступят в силу с начала 2019 года. Действующие нормы разрешают автоматически отсекать иностранного участника, если на конкурс заявились два российских претендента. Новая редакция дает отечественному производителю возможность выиграть даже если он не дал минимальной цены, но имеет производство полного цикла. Но правила сформулированы таким образом, что ставят одну преференцию в зависимость от другой, считает Александр Семенов. «Надо искать иностранца-самоубийцу, который будет заявляться на конкурс и отсечется автоматически», – говорит он. По словам предпринимателя, «Активный компонент» направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разъяснить ситуацию.

Беспокойство компаний понятно — среди крупных представителей фармкластера у «Активного компонента» и «Герофарма» пока самая низкая прибыль — 110,9 млн рублей и 507,9 млн рублей по итогам 2017 года. Для сравнения, «Полисан» заработал 947 млн рублей, «Биокад» - 3,8 млрд рублей.

Но и этой рентабельности все равно не достаточно, чтобы совершить экспортный рывок, который власти намерены заложить в стратегии «Фарма 2030», считает Захар Голант.

Еще одно новшество, которое противоречит заявленной политике поддержки отечественного производителя, это введение обязательной маркировки для борьбы с контрафактом. «Это сильно уменьшает инвестипривлекательность», – считает Дмитрий Борисов. Ранее эксперты прогнозировали, что многие жизненно-важные лекарства низкого ценового сегмента попросту уйдут с рынка, поскольку выпускать их будет не выгодно.

По мнению участников рынка, причина несбалансированного подхода — отсутствие согласия между разными ведомствами. «Цели министерств расходятся: Минпромторг хочет сильную отрасль, Минфин хочет экономить, а ФАС хочет обеспечить конкуренцию, хотя временами использует подходы прошлого века», – комментирует Александр Семенов.

Но в Смольном предложили другую трактовку событий.

«Нам мешают вредители, если воспользоваться терминологией сталинских времен», – заявил Максим Мейксин.

«Лоббистские возможности российских и западных компаний не соизмеримы», а последние с помощью агентов влияния вмешиваются государственных решений. «Поэтому до сих пор мы не можем протолкнуть идею распространить правило «третий лишний» для расширенного перечня отечественных препаратов», – отметил он.

По мнению Захара Голанта фармкластеру нужны и нефинансовые механизмы поддержки.

«Объем финансирования в рамках стратегии "Фарма 2020" составил 200 млрд рублей, при этом объем российского рынка 1,3 трлн рублей, то есть в десятки раз превышает возможности любой госпрограммы», – говорит эксперт. Ограничиться общими для всех отраслей мерами поддержки тоже не удастся. «Если вы хотите, чтобы что-то росло опережающими темпами, нужны специальные условия», - заключает Захар Голант.

Участники рынка соглашаются, что имеют куда лучшую рентабельность, нежели, к примеру, розничные сети, строители или представители деревообрабатывающей промышленности, но оправдывают себя тем, что в отличие от них, другим отраслям государство не задает жестких показателей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

По данным Смольного, на данный момент в Петербурге работает 78 производителей лекарств. По оценке Петростата, в 2017 году их объем производства в денежном выражении составил 19,2 млрд рублей, сократившись на 7% к предыдущему году.