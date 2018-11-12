Задержан глава дочерней компании банка «Пересвет». Его подозревают в хищении 300 млн рублей

В Москве по подозрению в хищении денежных средств задержан генеральный директор управляющей компании «Пересвет-Инвест» Олег Пронин. Ее владелец, банк «Пересвет», недосчитался инвестиций, вложенных через Пронина в строительство коммерческой недвижимости.

О задержании 48-летнего Пронина в столичном аэропорту сообщает днем 12 ноября «Коммерсант». По данным издания, он значится подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по заявлению новой администрации «Пересвета» по статье 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, Пронин причастен к хищению 330 млн рублей, выделенных из банка подконтрольной «Пересвет-Инвест» компании «Атром». Денежные средства якобы вывели из России на кипрский офшор, предположительно подконтрольный Пронину.

«Пересвет-Инвест» занималась девелоперскими проектами в области коммерческой недвижимости. Банк после санации ЦБ начал проверку прежних сделок управляющей компании и стал инициатором ее банкротства. В настоящее время по решению арбитражного суда в «Пересвет-Инвест» введена процедура наблюдения, поводом стал также кредит, не возвращенный структурой Пронина банку.

Олег Пронин – выпускник юридического факультета Академии ФСБ. Соучредителем «Пересвет-Инвест» выступил в 1995 году.

Основным акционером банка «Пересвет» до весны 2017 года являлась Русская православная церковь. К санации ЦБ «дыра» оценивалась в 100 млрд рублей. Оздоровление «Пересвета» обошлось в ту же сумму, санатором выступил Всероссийский банк развития регионов, контролируемый Роснефтью.