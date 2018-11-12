«Пахнет восхитительно»: Aston Martin принца Чарльза переделали под езду на белом вине

Принц Чарльз является главным наследником британского престола, а для топлива его машина использует белое вино, делится американское издание Time.

Журналистов поразил тот факт, что по просьбе Чарльза британский автопроизводитель Aston Martin переделал принадлежащий принцу уже почти полвека Aston Martin Volante под топливо, «изготавливаемое из отходов от производства белого вина». На самом деле речь идет о так называемом биотопливе Е85, которое представляет собой смесь бензина и биоэтанола, то есть спирта. А вот как раз этот спирт и можно получить совершенно различными способами, в том числе из отходов от винопроизводства.

Изначально принц Уэльский высказал пожелание, чтобы инженеры Aston нашли для его автомобиля «более экологически чистый вариант, чем ископаемое топливо». Теперь Чарльз утверждает, что после переделки его машина «работает лучше и стала более мощной на этом топливе, чем на бензине».

Еще одним преимуществом «топлива на белом вине» наследник британского престола считает запах. «Во время движения он пахнет восхитительно», – цитирует Time принца Уэльского.

На самом деле, как и положено аристократу и государственному деятелю, Чарльз подает важный пример экологического мышления. Некоторые время назад в его гараже появился первый электромобиль Jaguar I-Pace, кроме этого принц известен как сторонник солнечной и ветровой энергетики – он даже установил солнечные батареи во всех своих поместьях. Так что, даже несмотря на то, что «автомобиль, ездящий на белом вине» – это все-таки некоторое преувеличение, по сути наследник британского престола таким образом выражает свою поддержку общеевропейским усилиям по снижению вредных выбросов.