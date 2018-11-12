Все крупные нефтяные компании в России подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизтопливо до Нового года

Все нефтяные компании России подписали соглашение о временной заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Об этом 12 ноября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании президента с членами правительства.

Козак подчеркнул, что документ позволил стабилизировать ситуацию на российском рынке нефти и нефтепродуктов, пишет РБК. Сегодня утром стало известно, что соглашение подписала компания «Лукойл».

31 октября правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать июньские оптовые цены на бензин и дизтопливо до Нового года. Был согласован уровень поставок в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Дмитрий Козак заверил, что документ будет подписан всеми нефтяниками уже 1 ноября, но процесс затянулся.

7 ноября Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашение со всеми крупными нефтяниками. В противном случае премьер пообещал ввести «запретительные пошлины», которые могли бы стоить нефтяным компаниям до 420 миллиардов рублей в год.

Цены на топливо выросли в августе – впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить их резкий рост на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС. С конца лета вслед за оптовыми ценами на бензин и дизель растут и розничные.