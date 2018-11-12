На Выборгском шоссе закончился ремонт. Особый асфальт выдержит 40 тысяч машин в сутки

На дороге Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе) завершён ремонт на участке от моста через реку Чёрную до поворота на деревню Медный Завод. Это расположенный рядом с Петербургом отрезок одной из самых загруженных региональных магистралей Ленинградской области.

Как сообщает 12 ноября пресс-служба областного дорожного комитета, поскольку нагрузки очень высоки, при ремонте использовали щебёночно-мастичный асфальт (ЩМА), который отличается большим сроком службы и устойчивостью к образованию колейности. На дороге уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины и вычистили полосу отвода.

Выборгское шоссе выступает дублёром федеральной дороги А-181 «Скандинавия», связывает Петербург с Выборгским районом Ленинградской области и частично проходит по городу Сертолово. Его общая протяженность составляет 36 километров. Интенсивность движения транспорта достигает 40 тысяч автомобилей в сутки. Летом по трассе ежедневно проезжает до 6 тысяч грузовиков массой более 8 тонн.