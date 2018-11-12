В Донбассе обработали 100% бюллетеней: Пушилин и Пасечник победили с большим отрывом
После обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин набирает 60,85% голосов на выборах главы Донецкой народной республики. Об этом днем 12 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия ДНР.
По словам главы ЦИК Ольги Поздняковой, все бюллетени с 408 участков подсчитали к часу дня. У ближайшего соперника Пушилина, Романа Храменкова – 14,2 %. При этом 1,4% бланков для голосования признаны недействительными.
Что касается парламентских выборов, то распределение голосов избирателей следующее: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 26%. Недействительных бюллетеней — 1,5 %.
В Луганской народной республике исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов избирателей. У других кандидатов значительно меньше голосов: так, например, на втором месте находится Олег Коваль с 16,55%.
На выборах депутатов Народного совета ЛНР лидирует общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% голосов. У «Луганского экономического союза» – 25,16%. Недействительными признаны 0,72% бюллетеней.
Справка:
Выборы в ДНР и ЛНР ускорила гибель главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе. Киев выступил против выборов: глава МИД Украины Павел Климкин окрестил их «цирковым представлением» и пообещал ввести новые санкции против России за проведение голосования. 9 ноября прокуратура Донецкой области Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы.
В Кремле, в свою очередь, утверждают, что предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москве «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство не безгранично.