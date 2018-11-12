18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 67.52р
76.09р
17:36 12.11.2018
Расширенный поиск

Власть
12.11.2018 14:54
Печать

В Донбассе обработали 100% бюллетеней: Пушилин и Пасечник победили с большим отрывом

После обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин набирает 60,85% голосов на выборах главы Донецкой народной республики. Об этом днем 12 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия ДНР.

По словам главы ЦИК Ольги Поздняковой, все бюллетени с 408 участков подсчитали к часу дня. У ближайшего соперника Пушилина, Романа  Храменкова – 14,2 %. При этом 1,4% бланков для голосования признаны недействительными. 

Что касается парламентских выборов, то распределение голосов избирателей следующее: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 26%. Недействительных бюллетеней — 1,5 %.

В Луганской народной республике исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов избирателей. У других кандидатов значительно меньше голосов: так, например, на втором месте находится Олег Коваль с 16,55%. 

На выборах депутатов Народного совета ЛНР лидирует общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% голосов. У «Луганского экономического союза» – 25,16%. Недействительными признаны 0,72% бюллетеней.

Справка:

Выборы в ДНР и ЛНР ускорила гибель главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе. Киев выступил против выборов: глава МИД Украины Павел Климкин окрестил их «цирковым представлением» и пообещал ввести новые санкции против России за проведение голосования. 9 ноября прокуратура Донецкой области Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москве «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство не безгранично.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.11.2018 16:43

Банк «Санкт-Петербург» создал собственный удостоверяющий центр

Банк «Санкт-Петербург» получил аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской федерации на создание собственного удостоверяющего центра.
Магазин "Кей"
12.11.2018 15:07

Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ

КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» запускает творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».