В Донбассе обработали 100% бюллетеней: Пушилин и Пасечник победили с большим отрывом

После обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин набирает 60,85% голосов на выборах главы Донецкой народной республики. Об этом днем 12 ноября сообщила Центральная избирательная комиссия ДНР.

По словам главы ЦИК Ольги Поздняковой, все бюллетени с 408 участков подсчитали к часу дня. У ближайшего соперника Пушилина, Романа Храменкова – 14,2 %. При этом 1,4% бланков для голосования признаны недействительными.

Что касается парламентских выборов, то распределение голосов избирателей следующее: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 26%. Недействительных бюллетеней — 1,5 %.

В Луганской народной республике исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов избирателей. У других кандидатов значительно меньше голосов: так, например, на втором месте находится Олег Коваль с 16,55%.

На выборах депутатов Народного совета ЛНР лидирует общественное движение «Мир Луганщине» с 74,13% голосов. У «Луганского экономического союза» – 25,16%. Недействительными признаны 0,72% бюллетеней.