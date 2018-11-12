Игровые клавиатуры. Рейтинг КЕЙ
Магазин "Кей"
КЕЙ подготовил обзор 5-ти интересных моделей клавиатур для игр.
Эта проводная мембранная клавиатура от Cooler Master отличающаяся низким уровнем шума, четкостью и скоростью работы, если принять во внимание, что клавиатура не механическая. Устройство оснащено приятной регулируемой белой светодиодной подсветкой.
Помимо пяти выделенных клавиш, куда можно записать необходимые действия, Supressor снабжена 32-битным процессором. Вы сможете в любой момент запустить один из 75 программируемых макросов, которые сохранены в памяти самой клавиатуры.
Хороший выбор для бюджетного, но качественного гейминга.
Razer BlackWidow X Tournament Chroma
Серия Tournament специально разработана для того, чтобы сэкономить пространство на рабочем месте, поэтому «лишний» для геймеров блок цифровых клавиш был убран. Корпус выполнен из металла, который используется в военной промышленности.
Новое в этой модели – подсветка Chroma, обладающая 16,8 млн оттенков и возможностью установить различные профили.
Это клавиатура – бестселлер за вполне разумные деньги.
Logitech G910 Orion Spectrum Black
Множество выделенных клавиш для быстрого доступа к нужным действиям, настраиваемая светодиодная подсветка клавиш с 16,8 млн оттенков – все это G910. Устройство снабжено выдвигающимся держателем для смартфона – теперь Вы можете пользоваться вторым экраном, где будут в режиме реального времени отображаться информация об игре, сведения о состоянии системы, а также внутри игровые элементы управления для поддерживаемых игр и другие важные данные.
Такая клавиатура подойдет как искушенному киберигроку, так и требовательному офисному работнику за счёт сочетания удобства работы и игровых возможностей.
Asus ROG M802 Claymore Core – Cherry MX Black
Клавиатура покрыта листом алюминия для высокой надежности и непередаваемых ощущений. За счёт антигостинга N-Key Rollover, обрабатывающего неограниченное количество одновременных нажатий, можно не боятся случайных одновременных срабатываний.
Модель сочетает полностью настраиваемую светодиодную подсветку, возможность создания макросов для ускоренной работы; быстрый доступ к мультимедийным функциям. Небольшой размер клавиатуры может быть по необходимости расширен цифровым блоком клавиш, чтобы играть было удобнее.
Asus ROG M802 Claymore Core в КЕЙ– это почти пульт управления игровыми настройками всей системы.