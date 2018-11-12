Развязки ЗСД на Новом шоссе и Шуваловском проспекте сдадут в течение двух лет

Развязка Западного скоростного диаметра на Новом шоссе будет построена в 2019 году. Еще одна — на Шуваловском проспекте — перейдет на 2020-й.

Об ориентировочных сроках введения новых объектов в эксплуатацию 12 ноября рассказал Алексей Бнатов, генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы». По его словам, еще одна запланированная развязка — на Шкиперском протоке на Васильевском острове — гораздо сложнее с градостроительной и технической точки зрения, так что пока о сроках говорить рано.

Ранее врио губернатора Александр Беглов вписал своей поправкой в проект бюджета 1,1 млрд на строительство развязок в 2019-м и 4,2 млрд — в 2020 году. Цифры появились в графе расходов «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр». Передачу участка под объект на Новом шоссе Смольный одобрил в сентябре, а план по созданию трех развязок был представлен еще в 2016 году.