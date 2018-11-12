За третий квартал в Петербурге украли 96 крышек от люков. Больше всех провалиться под землю рискуют жители Невского района

Петербург идёт на новый рекорд по краже крышек канализационных люков. За третий квартал 2018 года неизвестные унесли с мест 96 чугунных заглушек, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 12 ноября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На предприятии отмечают, что больше всего крышек (42) было украдено в Невском районе, на втором месте (34) идёт Красногвардейский район. Замыкают пятёрку Выборгский, Московский и Фрунзенский районы. Напомним, в 2017 году петербуржцы оставили без защиты 640 городских люков. В прошлогоднем рейтинге по кражам также лидировал Невский район.

Этим летом удалось вычислить похитителя чугунных крышек из Волосовского района области. Им оказался полицейский из петербургского метро. В свободное от работы время он выковыривал заглушки и складывал в багажник своего автомобиля. Полиции удалось добиться его признания в краже как минимум 60 крышек.