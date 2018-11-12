По два года за труп. Петербуржец Брежнев признан виновным в пьяной аварии, в которой погибли четверо сотрудников «Горэлектротранса»

Петербуржец Александр Брежнев приговорен к суровому сроку за ДТП с гибелью четырех человек. Он находился в состоянии наркотического опьянения, показала медэкспертиза.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 ноября, Брежнев признан виновным в том, что выехал на красный свет и столкнулся с ехавшим на разрешенный сигнал светофора микроавтобусом «Горэлектротранса». После ДТП Брежнев сбежал с места аварии, оставив пострадавших в опасности. Погибли четыре человека.

Обвиняемый двое суток скрывался у родственников в диване и к задержанию протрезвел. Но медицинская экспертиза показала наличие наркотиков в организме.

Петербуржец объяснял бегство с места ДТП стрессом, а столкновение с микроавтобусом — тем, что просто отвлекся.

Невский суд Петербурга признал Брежнева виновным в оставлении потерпевших в опасности и смертельном ДТП, совершенном в состоянии наркотического опьянения. Он приговорен к 7 годам 8 месяцам колонии общего режима.

Авария произошла 2 декабря 2017 года на углу Искровского проспекта и улицы Подвойского.