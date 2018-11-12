Белоруссия построит порт на Днепре, чтобы стать морской державой

Белоруссия хочет получить выход в Черное море. Для этого Минск совместно с Турцией построит порт на Днепре.

Как сообщает 12 ноября агентство БелТА, об амбициозных планах страны рассказал посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных. Так как берущий исток в Смоленской области Днепр протекает по территории Белоруссии (участок в 115 км на приграничных с Украиной территориях), строительство порта на его берегу даст выход стране к Черному морю, Средиземному и Каспийскому, а значит, сделает ее морской державой.

Портовый терминал решено построить в Гомельской области, в деревне Нижние Жары. Через него Минск планирует отправлять грузы в 20 стран.

«Главное — мы сможем снизить стоимость перевозки грузов. У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом»,— отметил Савиных.

В проекте собирается участвовать турецкая компания Derin Shipping & Trading Co.

«Только один проект "Беларуськалия", реализуемый на Петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта»,— отметил предправления Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым.

Речь идет о гомельском предприятии «Петриковский горно-обогатительный комбинат», который строит «Беларуськалий». Еще один промышленный гигант области – Мозырский НПЗ.

Как отмечает «Коммерсантъ», идея создания нового транспортного коридора для выхода в море обсуждается в Белоруссии несколько лет. В 2017-м президент станы Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко поддержали строительство порта и восстановление полноценного судоходства по Днепру.

Ранее Белоруссию иронично называли морской державой из-за того, что она в условиях санкций ввозила в РФ якобы собственные морепродукты.