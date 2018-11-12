Подрывал конституционный строй в «ВКонтакте». Житель Балашова отдан под суд за комментарии и песню

В Балашове будут судить местного жителя за комментарии и аудиозапись в социальной сети «ВКонтакте». По версии следствия, своей интернет-активностью россиянин разжигал ненависть к выходцам из южных стран.

Как сообщает управление Следственного комитета РФ по Саратовской области 12 ноября, прокуратура передала в суд дело 18-летнего молодого человека, обвиняемого в преступлении против основ конституционного строя. Ему вменяют часть 1 статьи 282 УК. В 2016 и 2017 годы тогда ещё несовершеннолетний юноша писал в открытых группах «ВКонтакте» гневные комментарии с националистическими, по мнению следствия, высказываниями, а на своей странице опубликовал песню, в которой тоже услышали экстремизм.

Местное издание «СарИнформ» со ссылкой на следователя территориального следственного отдела Ольгу Лаврентьеву уточняет, что молодой человек оскорблял жителей Кавказа, а песня «выражала ненависть к выходцам из южных стран». Балашовец признал вину.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября внес в Госдуму проекты федеральных законов, призванных смягчить ответственность за интернет-экстремизм. Пользователям могут разрешить по одному экстремистскому посту в год. Сейчас каждый четвёртый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете.