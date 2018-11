Пожары в Калифорнии унесли жизни более 30 человек. Пострадали дома знаменитостей - от Джерарда Батлера до Леди Гаги

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 31 человека, сообщает 12 ноября ABC.

По словам чиновников, самым разрушительным является пожар Camp, который к воскресенью охватил более 45 тысячи гектаров и уничтожил более 6,7 тысячи домов. По состоянию на утро понедельника по меньшей мере 228 человек пропали без вести. К воскресенью пожарным удалось локализовать 25% пожара. Снижения угрозы в ближайшее время не ожидается, поскольку сохранится ветреная погода. Порывы ветра на склонах хребта Сьерра-Невада и в долине Сакраменто могут достигать 50 миль в час.

В пятницу и субботу 23 тела были обнаружены в поселениях, разорённых пожаром Camp, большинство – в городе Парадайс («Рай») на севере Калифорнии.

По данным USA Today, на юге Калифорнии бушуют два пожара: Woolsey, «съевший» 33 тысячи гектаров, локализован на 10%; Hill распространился «всего» на 1,8 тысячи гектаров и локализован уже на 75%. Сгорели в общей сложности около 180 тысяч строений, и огонь угрожает ещё как минимум 57 тысячам. Из-за пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес. Некоторые бежали в такой спешке, что смогли взять только рюкзак и сумку.

«Я окружена огнём, я окружена огнём! Я не знаю, что делать! О Боже мой, пожалуйста, дорогой Бог, не дай мне умереть, – плачет женщина, пытающаяся выехать на автомобиле из зоны пожара в районе Малибу. – Всё в огне вокруг меня, всё».

Среди потерпевших много знаменитостей. Свои дома в Малибу покинули, по данным CNN, телеведущая Ким Кардашьян, режиссер Гильермо дель Торо, певицы Леди Гага и Шер.

На своей странице в Twitter актер Джерард Батлер («Призрак оперы», «300 спартанцев», «Рок-н-ролльщик») опубликовал фотографию сгоревшего дома. «Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации. Тяжелое время для Калифорнии», – написал он и отметил, что вдохновлен мужеством и жертвами, на которые идут пожарные.

