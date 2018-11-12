В правительстве посчитали, что россияне толстеют из-за газировки. Теперь «Кола», «Дюшес» и «Колокольчик» могут подорожать на 20%

Экспертный совет при российском правительстве написал отзыв на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Документ предлагает увеличить стоимость газированной воды приблизительно на 20% за счет введения акциза.

Одна из программ проекта предполагает снижение количества сахара в рационе россиян. Авторы инициативы полагают, что увеличившийся ценник на газировку подтолкнет граждан страны к здоровому питанию. Сейчас в России семь из десяти детей имеют лишние складки, среди женщин с лишним весом каждая четвёртая, а среди мужчин – каждый шестой, сообщает 12 ноября телеканал 360.

От розничной цены минимальный размер акциза должен составить приблизительно 20%. Подобный налог уже платят производители этилового спирта и алкогольных напитков.

Но не все с охотой поддерживают инициативу экспертного совета. Против в основном производители. Так, президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков считает, что акцизы снизят продажи и доходы, а, может быть, приведут и к сокращению рабочих мест.