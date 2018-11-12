В сборной России по футболу появился третий бразилец. Он заменит травмированного Дзюбу

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари вызван в сборную России вместо травмированного форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как сообщает 12 ноября пресс-служба национальной команды, Ари уже прибыл в расположение на базу в Новогорске для подготовки к матчам с Германией и Швецией.

15 ноября россияне проведут контрольный матч с Германией в Лейпциге, а 20-го – игру Лиги наций со Швецией в Сольне. Отметим, что 32-летний форвард Ари стал третьим бразильцем в истории сборной России и шестым вообще натурализованным футболистом.

Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России! Игрок уже прибыл в расположение команды. pic.twitter.com/ZGfRgg1Xui — Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

До него за национальную команду сыграли бывшие бразильцы Гильерме и Мариу Фернандес, бывшие немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш и бывший грек Юрий Лодыгин.

Напомним, Дзюба получил травму колена в матче с ЦСКА, в котором «Зенит» проиграл 0:2.