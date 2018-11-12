«Эти фотографии — фотошоп, чтобы меня скомпрометировать». Цеповяз записал в колонии видеообращение, в котором отрицает подлинность снимков с крабами и икрой

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз заявил, что большинство фотографий, которые наделали шумиху в СМИ, подделка, а сам он не пользуется в колонии никакими привилегиями.

«Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», – заявил Цеповяз в видеообращении, пишет 12 ноября «Интерфакс».

Ролик с ответом Цеповяза был записан во время посещения колонии членами общественной наблюдательной комиссии Амурской области.

«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК. Отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», – объяснил Цеповяз заявления о своей инвалидности.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в публикации снимков может быть заинтересована бывшая жена Цеповяза Наталья Стришней, которая таким образом якобы оказывает давление на суд в процессе раздела имущества с заключенным.

Цеповяз содержится в ИК-3 в Ивановском районе Амурской области. В ноябре в СМИ были опубликованы фото из колонии, на которых Цеповяз позирует с шашлыками, крабами и смартфоном в руках. В амурском управлении после служебной проверки подтвердили, что это реальные кадры 2015 года. По факту нарушения распорядка колонии УФСИН провело проверку, итоги которой передало в Следственный комитет. Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о намерении дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии. Позднее в отношении сотрудников и руководства колонии было возбуждено уголовное дело, которым теперь занимается центральный аппарат СКР. Цеповяза же поместили в ШИЗО. Впрочем, как сообщают адвокаты заключённого, его выпустили на выходных из-за болей в желудке.