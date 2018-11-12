Баллончики, шлемы и бронежилеты. Медведев распорядился выдавать прокурорам российские средства защиты за государственный счет
Правительство защитит прокуроров касками, бронежилетами и перцовыми баллончиками. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Документ 12 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.
В приложении к документу перечислены три вида средств индивидуальной защиты, которые будут закупаться на государственные деньги. Это средства раздражающего действия (газовые баллончики), отечественные защитные жилеты 1—5 классов защиты, а также защитные шлемы 1—3 классов защиты, также сделанные в России.
Справка:
Решение принято в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре». Статья 45 этого закона гласит, что прокуроры «имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение». При этом в законе отмечено, что перечень типов оружия, специальных средств и средств защиты устанавливается правительством.
Поправки в закон «О прокуратуре», которые предусматривают предоставление прокурорам специальных средств индивидуальной защиты, были приняты в апреле 2018 года, президент Владимир Путин подписал закон 18 апреля. В предыдущей редакции не было упоминания о средствах индивидуальной защиты.
Порядок обеспечения прокуроров стрелковым оружием и перечень моделей были утверждены отдельным постановлением правительства в июне 1999 года, периодически правительство вносит в него изменения.