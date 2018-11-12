Баллончики, шлемы и бронежилеты. Медведев распорядился выдавать прокурорам российские средства защиты за государственный счет

Справка:

Решение принято в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре». Статья 45 этого закона гласит, что прокуроры «имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение». При этом в законе отмечено, что перечень типов оружия, специальных средств и средств защиты устанавливается правительством.

Поправки в закон «О прокуратуре», которые предусматривают предоставление прокурорам специальных средств​ индивидуальной защиты, были приняты в апреле 2018 года, президент Владимир Путин подписал закон 18 апреля. В предыдущей редакции не было упоминания о средствах индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения прокуроров стрелковым оружием и перечень моделей были утверждены отдельным постановлением правительства в июне 1999 года, периодически правительство вносит в него изменения. ​