Голкипер сборной России Владимир Габулов завершил карьеру
Вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал 12 ноября в своем инстаграме.
«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», – написал Габулов, которому в этом году исполнилось 35 лет.
Дорогие друзья! ⠀ С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет – я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом. ⠀ От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал – всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное! ⠀ Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня. ⠀ Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным.
В период с 2001 по 2017 год вратарь выступал в России за ЦСКА, «Динамо», «Аланию», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и тульский «Арсенал». Последним клубом Габулова был бельгийский «Брюгге». Сыграл 10 матчей за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии 2017/18.
Ранее о завершении карьеры объявил другой бронзовый медалист Евро-2008 Андрей Аршавин.