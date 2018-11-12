Голкипер сборной России Владимир Габулов завершил карьеру

Вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении карьеры. Об этом футболист написал 12 ноября в своем инстаграме.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом», – написал Габулов, которому в этом году исполнилось 35 лет.

В период с 2001 по 2017 год вратарь выступал в России за ЦСКА, «Динамо», «Аланию», «Кубань», «Амкар», «Анжи» и тульский «Арсенал». Последним клубом Габулова был бельгийский «Брюгге». Сыграл 10 матчей за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006 года, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008, чемпион Бельгии 2017/18.

Ранее о завершении карьеры объявил другой бронзовый медалист Евро-2008 Андрей Аршавин.